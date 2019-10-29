盤前財經大事搶先讀2019年10月29日

今日操盤前瞻

美國 10 月消費信心指數

日本 10 月 CPI

法說會：玉山金、達新、義隆、智原、中光電、益登

除權息：慶豐富

貿易利多來襲！美國考慮延長豁免 340 億美元中國商品關稅

貿易利多來襲！美國貿易代表署 (USTR) 週一 (28 日) 宣布，考慮在 11 月 1 日啟動一項程序，延長豁免 340 億美元中輸美部分商品的關稅。閱讀全文...

標普刷歷史新高！川普投顧同樂：美股有巨大上漲空間

隨著美中高層級貿易談判順利且進度超前，美國總統川普週一 (28 日) 暗示第一階段協議文本即將完成，推助美股標普 500 指數開盤應聲大漲，刷下盤中歷史新高，「川普投顧」隨即推文預告，美股是有巨大的上漲空間。閱讀全文...

重磅！台積電宣布透過全球專利交互授權 與格芯達成全面和解

美國時間週一 (28 日) 台積電 (2330-TW) 宣布與格芯 (GlobalFoundries) 達成專利訴訟和解，雙方同意撤回雙方之間與客戶相關的所有法律訴訟，並同意對現有及未來十年的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議。閱讀全文...

半導體大廠紛紛調高資本支出擴產 台設備商搶商機

國際半導體產業協會預估，明年半導體設備支出年增率將達達 588 億美元，年增 11.6%，市場看好，台設備廠包含京鼎 (3413-TW)、信紘科 (6667-TW)、帆宣 (6196-TW) 、家登等，明年將大啖半導體擴產商機。閱讀全文...

Google 增資 260 億元擴大投資台灣 投審會准了

經濟部投審會今 (28) 日核准搜尋引擎龍頭 Google 申請匯入 260 億元，主要用於拓展台灣投資，擴大既有資料中心營運及增購設備。另外，投審會也通過丹麥商以 120 億元增資沃旭能源，離岸風場資金陸續到位。閱讀全文...