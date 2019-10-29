〈雙11要來了〉松果購物、網家拚業績倍增 營收連月創高可期

即將進入雙 11 促銷高峰，在結束前哨戰後，電商平台松果購物 (6740-TW) 今 (29) 日宣布「1111 剁手狂節」正式開打，目標不斷推升買氣至雙 11 當日交易額較去年再成長 100%，除了松果，網家 (8044-TW) 也喊出全檔期營收倍增的高標，露天市集則是力拚全檔期交易額破百億元，年增 25%，可以預期，電商 10 月、11 月連月創高可期。

松果購物表示，去年雙 11 檔期交易額較 2017 年同期成長 145%，雙 11 當日更較平日交易額大幅成長 200%。

儘管今年電商競爭更加激烈，不過，松果購物表示，此次全站選出 25 萬件商品，祭出開站至今新低價，並透過過去銷售數據剖析全站熱銷類別，接續推出品類特殺日，包括有時尚休閒日、超市百貨日、科技家電日、質感居家日等。

松果購物母集團創業家兄弟 (8477-TW) 總經理廖家欣表示，去年雙 11 透過狂撒千萬點數，帶動千萬人次造訪量，更挹注當日交易額、訂單數雙雙較平日暴增超過 360%，寫下歷史新高點；隨著雙 11 的消費熱度逐年增長，今年繼續擴大回饋規模，全檔期業績表現樂觀。

而全台交易額最大的 C2C 網路交易平台露天市集也指出，今年雙 11 電商節戰線延長至一個月，尤其找來兩大合作夥伴日本樂天和美國 eBay 首度加入台灣雙 11 活動，一口氣增加 7000 萬款國際商品，估本檔期雙 11 訂單金額將突破 100 億元，較去年 80 億元至少成長 25%。

網家執行長兼總經理蔡凱文日前也喊出高成長目標，今年雙 11 營收要倍增成長，尤其針對優勢業種 3C 產品準備很足，此外，生鮮去年加入雙 11 檔期後，逐漸成為另一大成長動能，今年將非 3C 主軸放在生鮮、生活日用品。