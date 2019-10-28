晶睿前3季純益年增6.4% EPS 3.07元 將迎轉單商機

安控大廠晶睿 (3454-TW) 公布第 3 季財報，稅後純益 7306 萬元，季減 31%，年增 8.9%，每股純益 0.85 元；累積前 3 季稅後純益 2.64 億元，年增 6.4%，每股純益 3.07 元，展望後市，法人表示，美國將把中國安控廠海康威列為黑名單，預期晶睿可望迎來轉單。

晶睿第 3 季營收 15.78 億元，季減 18.3%，年增 21.8%；毛利率 32.64%，季增 3.22 個百分點，年減 0.07 個百分點；營利率 4.91%，季減 0.5 個百分點，年增 0.03 個百分點；稅後純益 7306 萬元，季減 31%，年增 8.9%；每股純益 0.85 元。

晶睿累積前 3 季營收 52.24 億元，年增 38.26%；毛利率 30.39%，年減 6.5 個百分點；營利率 5.17%，年減 0.6 個百分點；稅後純益 2.64 億元，年增 6.4%；每股純益 3.07 元。

美國商務部日前將 28 家中國實體列入貿易黑名單，中國監控巨頭海康威視也在名單上，市場預期，台安控供應鏈可望再受惠轉單效應。

晶睿近期加強 AI 及資訊安全等領域，如影像管理軟體 VAST2 增加車牌辨識功能，能進行黑白名單管理及中央攝影機名單同步功能，可有效率控管車輛進出。

晶睿也將於 30 日召開法說會，預期聚焦在第 4 季至明年營運展望、美中貿易轉單效應等議題。