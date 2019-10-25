〈楊金龍開講〉看台幣長期具二種特性 匯率動態穩定可避免金融危機

台灣央行總裁楊金龍今 (25) 日參與「總體金融與經濟情勢預測」研討會時指出，長期以來，新台幣匯率具反通膨和反景氣循環的特性，有助避免國內物價出現高通膨或通縮的現象，以及經濟產生過熱或過冷的情形，而維持新台幣匯率動態穩定，使我國並未發生類似其他國家的金融危機。

楊金龍指出，長期以來，新台幣匯率具反通膨、反景氣循環的特性，也就是說，當國內物價上漲時，新台幣呈升值走勢，在景氣衰退時，新台幣則呈貶值走勢，此特性有助避免國內物價出現高通膨或通縮的現象，以及經濟產生過熱或過冷的情形。

楊金龍說，台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，匯率大幅波動不利經濟和金融穩定，同時，為保有較大的貨幣政策自主性以因應國內外經濟金融衝擊，因此央行採行管理浮動匯率制度。

楊金龍強調，維持新台幣匯率動態穩定有其必要性，這也是我國並未發生類似其他國家的金融危機，及其所伴隨嚴重經濟衰退的重要原因之一。例如，由許多新興國家發展經驗可看到，在預期匯率大幅貶值下，金融危機常伴隨資本外逃，並進一步加劇金融危機和經濟衰退。

管理浮動匯率制度即─新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若發生短期資金大量且集中進出，央行會適度調節，來維持新台幣匯率動態穩定。