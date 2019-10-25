〈楊金龍開講〉看現行彈性貨幣目標化機制運作良好 無須調整

台灣央行總裁楊金龍今 (25) 日參與「總體金融與經濟情勢預測」研討會時指出，央行採行彈性的貨幣目標化機制長期運作良好，除了 M2 作為參考指標，也包含多個重要的經濟金融指標，此機制可達成低且穩定的通膨、同時維持金融穩定，認為現行貨幣政策架構，「無改弦易轍的必要性」。

談到預測，楊金龍引用英格蘭銀行首席經濟學家 Andy Haldane 曾經提到「經濟預測的困難，有如氣象預測的失誤」，做為開場白。

楊金龍說，近年來全球化與金融科技加速發展，尤其金融危機後，全球經濟面臨長期停滯 (secular stagnation) 的低通膨和低利率環境，再加上跨境資本移動的頻率與波動加大，使指引貨幣政策的指標更不容易掌握。

楊金龍指出，目前央行採行彈性的貨幣目標化機制，在實務上除了 M2 外，也採用多樣化的參考指標，包括通膨預期、產出缺口、利率及匯率走勢、信用及資產價格等重要的經濟金融指標，且在管理浮動匯率制度下考量匯率動態穩定，容許 M2 在較寬的貨幣成長目標區內變動。

楊金龍進一步解釋，近年 M2 成長放緩，主要反映全球景氣不確定性提高、總合需求疲軟，國內實質投資不足、企業借款需求下降，國人理財及資產配置多元化及全球化、國際資金移動頻繁及國際事件衝擊等因素的影響。

不過，近年主要國家實施 QE 貨幣政策後，發生準備貨幣增幅遠高於貨幣供給與銀行授信成長增幅的脫鉤現象，反觀台灣的準備貨幣、M2、放款與投資維持同步上揚，脫鉤現象並不明顯，銀行的放款與投資仍穩定成長，信用管道暢通。

楊金龍認為，全球金融危機後，以 M2 預測短期物價的成效減弱，但台灣 M2、產出和物價仍然具有中長期穩定關係，因此，貨幣總計數仍是主要貨幣政策考量的參考指標之一，可發揮具中長期定錨作用的指引功能，認為現行貨幣政策架構無改弦易轍的必要性。