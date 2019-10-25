泰銖週五再寫6年新高 但已見匯率過於高估疑慮？

泰銖匯率週五 (25 日) 一度上揚 0.2%，至 30.228 美元，為 2013 年 5 月以來新高。今年以來，泰銖升勢不斷，累計升值已達 7.6%，勝過除俄羅斯以外的所有新興國家。

據《彭博》報導，此一升勢再次引發了泰國官員的注意，擔心升值過大打擊當前的經濟。不過分析師對年底前泰銖續升抱持懷疑，IMF 更認為，當前的匯率可能已經高估。

經常帳盈餘和低通膨使泰銖更具吸引力

多項因素促成了泰國的強勢，高盛認為，其中最關鍵的，是泰國健康的經常帳戶。IMF 預測，泰國今年的經常帳盈餘將 GDP 的 6%，幾乎是日本的兩倍。

泰國的外匯存底和可忽略的通貨膨脹，也為投資人提供了安慰。中央銀行的外國現金儲備為 2200 億美元，相當於 12 個月以上的進口量。自 6 月份以來，泰國的通貨膨脹率為 0.3%，一直低於央行設定的 1% 至 4% 的目標。

泰國經常帳盈餘與低通膨 (圖表取自彭博)

如果這還不夠，泰國今年還受到黃金交易的提振。受益於美中貿易戰及全球經濟放緩的擔憂，金價今年以來上漲了 17%，而泰國正是黃金交易的重要樞紐。

為什麼要擔心泰銖走強？

對泰國來說，貨幣的升值使出口商遭受痛苦，但更危險的是觀光業，這約占 GDP 的 5 分之 1，升值讓遊客來此變得更貴。泰國旅遊理事會上個月將其對今年遊客人數的估計數，下調至 4000 萬以下，最大的理由正是泰銖。

這使得今年經濟成長率，預估為 3%，低於 2018 年的 4.1%。

泰國央行總裁 Veerathai Santiprabhob 在 10 月 10 日表示，將放鬆資本管制，幫助當地居民更容易將錢匯往國外。與此同時，當局也採取措施遏制短期資本流入，包括削減政府短期債券的銷售。

今年 7 月，泰國將非居民銀行帳戶的上限，從 3 億泰銖降低到 2 億泰銖 (660 萬美元)，並且為加強監管，稱必須報告當地債務證券的實際所有者。

不過，出於擔心被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，泰國不願直接干預外匯市場，諸多措施的效果也仍有限。

目前，所有人的目光都集中在泰銖匯率是否會突破 30 美元，這會是 6 年多來最高。在《彭博》調查的 24 位分析師中，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 是唯一預計到今年年底達到這一水準的分析師，以中位數看，年底將貶值至 30.8，而 2020 年再到 31。

根據 IMF 的實際有效匯率計算，考慮到泰國的貿易流量，泰銖已經被高估了。

從這個角度來看，泰銖幾乎和 1997 年崩盤前一樣堅挺，但會不會像前次急貶的亂象出現，分析師認為，這取決於美中貿易爭端的結果，以及央行後續的政策。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)