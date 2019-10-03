〈楊金龍立院備詢〉除了黑天鵝還有「灰犀牛」蠢動 應不至於有金融風暴

台灣央行總裁楊金龍今 (3) 日赴立法院財委會，進行業務報告，楊金龍直言，目前有看到「灰犀牛」，就是日本和歐洲長期的負利率，並未有效拉升經濟表現，不過依目前經濟數據來看，今、明兩年應不至於發生金融風暴。

楊金龍直指，日本和歐洲長期處在低利率，甚至是負利率環境，是一隻灰犀牛，值得思考能否單獨依賴寬鬆貨幣政策提振經濟力道。

另一方面，楊金龍認為，目前市場上存在著 3 到 4 隻黑天鵝，包括美中貿易衝突、英國脫歐、中國經濟和金融問題，及地緣政治衝突等，如美國與伊朗、美國和北韓的關係。

灰犀牛一般被定義為是明顯且衝擊力大的潛在危機，黑天鵝則是用來形容不太可能發生，實際上卻發生的事件；楊金龍說，灰犀牛問題很大，但很容易被忽略。不過，到明年應該還不至於產生金融風暴。

另外，立委提到，信義計畫區豪宅陶朱隱園傳出每坪單價高達新台幣 600 萬元，詢問楊金龍對台灣豪宅市場看法，他說，這應該是為了產生定錨效應而造成關係人交易，「當然不認同」，央行會持續執行高價住宅貸款規範，維護金融穩定，規範銀行貸款成數最高不得超過 60%，且銀行貸放利率高於一般房貸利率。

楊金龍認為，影響房價因素眾多，政府相關單位應分別由需求面、供給面與制度面，推動健全房市措施，其中，需求面可採行租稅和針對性金融措施，來抑制投機炒作與囤屋。