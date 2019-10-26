〈鉅亨看世界〉日本的CLO風險

日本央行在本週四 (24 日) 所發表的金融系統報告中提到，在分析整合了提供給評等較低的企業融資所構成的證券化金融商品「擔保貸款憑證」(Collateralized Loan Obligation，CLO) 後，發現日本國內大型的金融機構，在 2018 年度底的 CLO 投資餘額高達 12 兆 7160 億日圓。不僅較 3 年前擴大了 2.5 倍，也占了全球約 15% 的 CLO 市場。

在這個利率超低的時代，日本國內的金融機構為確保資金運用能夠得到回報，紛紛對海外金融商品積極的作出投資動作，特別是美國利率在去年底前都維持著上升態勢，屬於浮動利率結構商品的 CLO 也因而受到青睞。

在截至 2019 年 6 月底，以持有 8 兆日圓 CLO 的農林中央金庫為首，另外還有郵儲銀行 (7182-JP)、三菱日聯金融集團 (8306-JP) 等日本的大型金融機構，都有持續加碼投資 CLO。

日本大型金融機構在 CLO 的持有比例不斷升高。(圖片：翻攝自日本央行)

然而根據日本央行分析，日本金融機構所持有的 CLO 當中，多半屬於評等最佳的「AAA」，來自標的資產的利息收入也大幅超越利息方面的支付等，可在財務的健全方面作出一定程度的確保。

但是在經過日本央行試算後，若發生與過去雷曼兄弟相同程度的金融危機時，隨著 CLO 的降等所伴隨而來的價格滑落風險，商品價格有可能降低 2 ~ 3 成，是必須留意的地方。

市場壓力模擬圖 (圖片：翻攝自日本央行)

由於 CLO 與 11 年前的次貸風暴在性質上雷同，日本央行也提出警告，表示這項金融商品「雖然在目前擁有很高的健全性，但需留意經濟產生急遽變化時的價格下滑風險」。

大和總研政策調查部的土屋貴裕主任研究員則表示，關於 CLO「與金融風暴時的問題金融商品相較，由於在構成上被設計成風險不會對外擴散的緣故，以現狀來看問題並不大」。

然而日本央行之所以選擇在這個時間點於報告中提到 CLO，也主要是因為 CLO 的發行正迅速增加當中，以央行的立場來說，在時間上也似乎到了必須檢視是否真的不會帶來風險的時候。

日本央行亦點出擔心美國景氣若在將來發生惡化，日本金融機構將失去體力，能給予企業的融資也會隨之減少，日本景氣也有惡化的可能性。要求日本的金融機構在發生問題時，能夠迅速作出決斷，盡早從 CLO 等投資撤退。