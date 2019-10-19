〈鉅亨看世界〉印度也陷人臉辨識爭議

中國在人臉辨識上的發展引來不少爭議，實際上，努力想在人臉辨識上取得進展的國家，還包括了印度，印度正力圖打造全球最最大的面部識別系統。

為改善警務的選擇

印度發展人臉辨識的重要原因之一，在於全國警力嚴重不足。在這個擁有 13.7 億人口的國家，每 10 萬人僅有 144 名員警，相較之下，歐盟每 10 萬人有 318 名員警，使莫迪政府認為發展人臉辨識有其必要。

目前已有非政府組織 Bachpan Bachao Andolan，正利用人臉辨識的資料庫，展開試點計畫，他們的做法是將印度所有失踪兒童照片，和警方的資料庫進行比對，以協尋失蹤兒童。

這個團體的工作人員 Bhuwan Ribhu 表示，印度有 30 萬名失蹤兒童，多數是人口販運的受害者，被迫在田野、製衣廠或妓院工作。他們無法人工進行比對，但透過人臉辨識系統，有助於找出這些受害兒童。

尋找失蹤兒童只是此地警方面臨的挑戰之一，新德里的執法機構於 2018 年開始採用這些技術，用於大型活動和打擊犯罪活動。

印度政府有一個更加雄心勃勃的計畫，他們想建構一個全球最大的人臉辨識系統，讓地方的警察可以集中訪問，以打擊犯罪。

建立國家資料庫的雄心

今年 9 月，印度國家犯罪記錄局發布一份長達 172 頁的詳細文件，將此計畫發標，競標公司需在 10 月 11 日之前提交其提案。

(圖片: AFP)

這項計畫還未正式命名，但利用廣布的監視器，將圖像與包含罪犯的大頭照、護照照片以及由婦女和兒童發展部等機構收集的圖像，與資料庫照片比對。預定可用做比對的素材，還包括報紙刊載的照片、公眾發送的圖像，或嫌疑犯的素描。

除了運用閉路電視，安全人員也可用手持設備，來取得面部資料，並透過專門應用程式，立刻在國家資料庫上進行搜索。

根據國家犯罪記錄局，此一系統的目標，包括尋找罪犯、失蹤人口及無名屍的比對上，發揮「至關重要的作用」，他們還相信，這套系統也有助於預防犯罪。

印度的犯罪率很高，尤其是在城市中心區的貧困地區。根據最新的官方數據，2016 年，在 19 個大城市中，每 10 萬人中有 709.1 起犯罪，而全國平均水準為 379.3 起。

目前尚不清楚有多少公司提交了投標書，也不知道政府將花多久進行審核。據《CNN》目前看到的會議紀錄，約有 80 家供應商代表參加了預投標會議，這項會議在今年的 7 月舉行。

外國公司介入的疑慮

非政府組織網路自由基金會 (Internet Freedom Foundation) 的 Apar Gupta 表示，要獲得投標資格，一家公司必須在全球範圍內至少完成 3 個面部識別專案，這使得大部分印度本地的公司已被排除在外。

但出於官方要求有印度公司，得標者可能是當地公司與外資合作的團隊。據了解，美商 IBM (IBM-US)、惠普 (HPE-US) 和 Accenture (ACN-US) 均有意願。

(圖片: AFP)

不過 Gupta 認為，若建立如此重要的安全資料庫，卻由國外公司創建，可能會引發國家安全問題。

在 2018 年，印度公司 Prama 與中國海康威視合資公司 Prama Hikvision，共同取得一個在首都安裝監視器的合約，就曾引來反對派政治人物 Ajay Maken 的指責。

Prama Hikvision 執行長 Ashish Dhakan 表示，海康威視從未或也不會為世界上任何政府，進行任何與間諜活動有關的行為，但此一說法並未平息爭議。實際上，美國就懷疑海康威視在中國新疆地區侵犯人權方面的作用，而將其列入 28 家中國公司和政府機構的黑名單之列。

濫用及隱私仍是核心爭議

但這類做法更核心的爭議，是關於隱私權保障，及實施應用的爭議。

Gupta 說，印度沒有數據保護法，「它也不打算為新的人臉識別系統，採用特定的法律框架，這意味著它將基本上沒有保障措施。」

Gupta 擔心印度的人臉識別系統可能成為社會治安的工具，用於懲罰諸如亂拋垃圾等輕微罪行，或控制少數民族的下落。

Gupta 補充說，更進一步，它甚至可能與印度龐大的生物識別資料庫 Aadhaar 相連，這個資料庫包含 12 億印度公民的個人詳細訊息，將能使印度能夠建立「全面、永久的監視狀態」。

2017 年，印度最高法院發布了具有里程碑意義的裁決，裁定隱私權是憲法所規定基本權利的一部分。這個裁決，為去年提交政府的《個人數據保護法案》草案鋪平了道路，但此案尚未提交議會。

印度過去就有過法案隱私權的爭議，包括 Aadhaar 資料庫資訊使用的問題。這一次，在改善警務與保護公民隱私之間，印度在建立國家級人臉辨識資料庫上，將免不了又一番爭論。