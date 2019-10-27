〈觀察〉PCB廠獲轉單靠的不是運氣 還要足夠的客戶分散能力

在日本松下電工 (Panasonic) 受第 19 號颱風「哈吉貝」影響而淹水停工的郡山工廠，目標 2 個月內恢復正常生產，由於該廠生產 CCL (銅箔基板) 供應日、韓 高階 PCB 廠為主，一時市場也好奇台廠能否因此受惠而獲日韓轉單的效益，但業者則持不同的看法。

市場經常熱烈討論的台廠 PCB 訂單所獲「轉單」效益，不斷從去年的中國大陸華東、華南嚴格限制污水排放量、中美貿易大戰一直到日本最近的日本遭「哈吉貝」颱風侵襲造成嚴重災損，PCB 廠的獲「轉單」可能性，都一再被市場提及，但就 PCB 廠實際運作而言，這頂多是市場的「題材」，絕非真正真實的場景。

PCB 所獲的新訂單，一般而言，分成兩種，就全新的客戶訂單而言，快則一季，慢則一年才能通過認證進入量產，PCB 業者說，以 PCB 高度客製化生產來看，不像在菜市場買菜，「今天這一攤小白菜買不到，馬上改到另一攤去買」，繁複的雙方客戶徵信、交互認證程序，通常耗時有一季、甚至長達一年的時間。

另外一種「轉單」狀況，則為原已供貨的客戶，在同一客戶其他獲認證的供應商出狀況同時，所獲客戶的要求供貨配比提高，這種狀況比較常出現；不過，在目前下半年的 PCB 廠產能利用提高到 9 成之上同時，也不會輕易接受忽然新增的訂單。

不過，在旺季之外，這種情形的確已經出現，以華通 (2313-TW) 為例，原本最不被看好的第 2 季，中國大陸最大品牌手機 P30 高階 HDI 訂單大量湧入，使華通在仍屬蘋果訂單超級淡季的第 2 季，創造出高達 120 億元的營收，也創歷年同期營收新高紀錄。以華通例子來看，這並非偶然，華通 HDI 製程的投資早，技術可信賴度高，最重要的是原與華為有業務往來，並且在當時空出大量高階 HDI 產能承接來自華為的轉單。

PCB 廠今年在中美貿易大戰的不確定性影響之下，包括蘋果等客戶端已提早了拉貨的時程，今年單季的營收高峰期可能就在第 3 季到頂；不過，大型 PCB 分散產品應用別、客戶別的動作並不間斷，且以此來因應市場的快速變化，而所謂的「轉單」靠的不是他處在材料端、生產端的出狀況，全憑對於經營的分散能力。