〈鉅亨看世界〉實體賣場的動態訂價策略

日本的大型連鎖家電量販店「野島電器」(Nojima)(7419-JP) 自週五 (18 日) 起，於日本全國的 184 家分店內，幾乎在全部商品的價格標示採用動態訂價 (Dynamic Pricing)。運用數位技術，隨著供需狀況和市場價格變動，公司總部可立即透過遠端遙控的方式，來對商品價格作出變更。如此作法，除了可以強化與網購通路間的價格競爭力，也可藉由店員的親身說明，來讓消費者留步。

過去日本飯店業與其他行業，已率先採用動態訂價方式。而日本的大型零售業者在全部店面採用電子貨架標籤，野島電器可能還是日本國內的首家企業。在不久的將來，也許就會出現其他零售業者跟進野島電器的作法。不過，動態訂價方式的價格變動迅速，消費者在購物時可能也得多下功夫來進行比較。

(圖片：Investing.com)

野島電器從 2017 年開始，就開始在部分的商品上頭使用電子貨架標籤。到目前為止，除了美國蘋果 (AAPL-US) 的 iTunes Card 等預付卡產品外，在店內所有的商品價格標示上，都已經全面採用電子貨架標籤。

從前家電量販店的貨架標籤，需隨著與對手間的價格競爭，還有配合商品銷售與庫存狀況，利用人工與紙本方式來作出調整。不僅耗費人力時間，在價格的調整次數上也有其極限。但是在採用電子貨架標籤後，只需總公司的簡單作業，所有分店的貨架標籤在一瞬之間就可完成調整，在效率與時效性上都非過去的人工方式可以比擬。

在運用一段時日之後，野島電器考慮隨著地區與店面的特性，在商品價格上作出不同的設定。另外面對網路購物的競爭，也將利用動態訂價的優點來一決勝負。

而日本的實體商店，不光只有野島電器採用動態訂價策略，有部分藥妝店與超級市場，也陸續有業者開始利用電子貨架標籤來進行動態訂價的營業方式。