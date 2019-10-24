〈財報〉半導體設備廠Lam Research Q1營收、獲利優預期 股價大漲6%

知名半導體設備廠科林研發 Lam Research (LRCX-US) 於週三 (23 日) 美股盤後公布 Q1 財季財報 (截至 2019 年九月)，營收、獲利雙雙優於分析師預期，刺激盤後股價大漲 6%，緩解市場對全球半導體需求萎靡的擔憂。

科林股價週三 (23 日) 以每股 233.18 美元作收，但在盤後財報公布之後，科林股價大漲 6.78% 至 248.98 美元。

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科林第 1 季財報關鍵數據：

EPS 報每股 3.18 美元，高於分析師預估的 3.01 美元，但低於去年同期 3.36 美元，年增率下滑 6%。

營收報 21.7 億美元，高於分析師預期的 21.6 億美元，但低於去年同期 23.3 億美元，年增率下滑 8%。

淨利報 14.25 億美元，低於去年同期 15.7 億美元，年增率下滑 9%。

毛利率報 45.4%，較前季 45.9% 下滑。

科林前季營收 / 盈餘比對 (圖片：lamresearch.com)

Lam Research 總裁兼首席執行長 Tim Archer 表示：「科林在 9 月份季度取得了可觀的業績，突顯出公司強勁的盈利能力」，他補充道：「透過我們對客戶合作和技術創新的堅定承諾，為公司長期業績增長和出色表現奠定了基礎。」

本季財報主要受惠於因 5G、CPU 和物聯網 (IoT) 推動的晶圓代工 (foundry/logic) 業務強勁，佔了總收入的 25%，今年來記憶體供需市場獲得改善，帶動了半導體設備商科林研發業績亦表現亮眼。

科林晶圓代工業務強勁，佔了總收入 25%(圖片:.lamresearch.com)

財報中顯示，本季度科林升級服務且擴展了技術能力，包括了啟用 3D 設備技術和建築安裝基礎業務，加上其 Reliant® 系統業務排名第三，有利公司增長提高生產率。

今年以來科林股價已上漲 70%。