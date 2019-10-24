蘋果新專利：Apple Watch智能錶帶功能再提升

美國專利商標局近期授權蘋果 (AAPL-US) 另一項與 Apple Watch 配件相關的專利，涉及該公司以研發許久的智慧型錶帶。

智慧型錶帶將包含傳感器和功能零組件，傳感器和功能組件將主要配置在錶帶上而非錶身主體上使用。

新的傳感器和相關功能將需要電源支援，而此次的專利便針對此點發明了 Apple Watch 新型連接器系統。

蘋果此次獲得的字 10448711 號專利主要是關於一種用於未來 Apple Watch 的新型錶帶連接器，該錶帶將連接帶並為傳感器提供電源及其他功能。

Apple Watch 的處理器和中樞將位於設備的主體中。在未來，錶帶將包含電子組件，例如傳感器、電池及處理器等，其可與設備主體相互輔助以增強或實現設備主體的相關功能。

根據專利申請內容，其為一種具有電源插腳的新型帶狀連接器，該帶狀連接器在某種程度上能為主體提供電源及相關功能。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果指出，此發明在應用上具有可以支援其他設備的連接組件，其可以連接至各種類型的設備，例如便攜式電腦、平板電腦、桌上型電腦、膝上型電腦、多合一計算機、可穿戴電子設備、手機及智慧型手機等。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

在專利圖中，也顯示了未來的 Apple Watch 錶帶將配有連接器，並藉由插入 MacBook 進行充電。

蘋果在最新專利中指出：「在應用上，這些連接器的功能可用於傳輸電源、信號、測試點以及其他電壓、電流及數據等」

蘋果此次通過的專利於 2017 年第三季提交，該專利的相關工作可追溯至 2016 年第三季。而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。