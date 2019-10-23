〈工研院產業研討會〉今年全球半導體產值衰退 台灣逆勢成長 明年全球將恢復成長

工研院今 (23) 日舉辦半導體研討會，並出具報告指出，2019 年全球半導體市場成長動能，受國際貿易衝突影響，今年全球半導體市場規模下滑至 4,066 億美元，年減 13.3%，不過台灣逆勢成長 0.1%，產值達新台幣 2.62 兆元，此外，世界半導體貿易協會 (WSTS) 認為，隨著全球貿易衝突趨緩，將拉升全球半導體市場向上成長，預計 2020 年將會有 5.4% 年增率。

工研院指出，今年台灣 IC 產值達新台幣 2.62 兆元，逆勢成長 0.1%，IC 設計業產值為 6,711 億元，年增 4.6%，IC 製造業為 1.45 兆元 ，年減 2.1%，其中晶圓代工 1.3 兆元，年增 1.6%，記憶體與其他製造為 1487 億元，年減 25.8%，IC 封裝業為 3443 億元，年減 0.1%，IC 測試業為 1513 億元，年增 1.9%。

工研院觀察，終端電子產品的發展趨勢，在傳統 3C 電子產品的獨特性與變異性受到瓶頸，使得 3C 電子產品在未來成長動能僅 0.4-5.1% 年平均成長，不再是電子產品成長領頭羊。

工研院產科國際所分析師江柏風指出，傳統 3C 用半導體市場，在 2018 年至 2023 年的年複合成長率僅 0-2.2% ， 3C 用半導體市場正逐步進入市場成熟期。

相比之下，工研院指出，未來具有高成長動能的電子產品為車用和工業用，估有 6-7.9% 的年平均成長動能，將帶動電子產品 2018 年至 2023 年年複合成長率達 4.1% 。

再者，智慧車輛駕駛輔助安全系統的等級愈來愈高，藉由後端 AI 晶片的運算，從接收感測訊號，經由運算分析，再下達車輛動力引擎、方向盤轉向、四輪煞車等各系統的動作，可完成安全迴避和抵達目的地的需求，進而實現完全自動駕駛的願景，估智慧化功能加注在傳統車輛上，帶動車用半導體市場在 2018 年至 2023 年將有年複合成長率 8.8%。

此外，工業製造從數位化自動生產的年代，藉由引入物聯網系統到生產管理系統中，推動工業製造邁入智慧製造新時代，帶動工業用半導體市場在 2018 年至 2023 年將有年複合成長率達 7.3%。