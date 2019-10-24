佐克伯：待監管機構消除擔憂前 不會支持投入Libra計畫

Facebook(FB-US) 執行長佐克伯 (Mark Zuckerberg) 週三 (23 日) 出席美國眾議院金融服務委員會聽證會，就「Libra」發行計劃進行作證，佐克伯會上表示，直到這項計畫化解監管機構的擔憂前，該公司不會支持投入「Libra」的任何行動。

佐克伯和 Libra 其他支持者於聽證會上表示，希望能與監管機構合作，並稱同意等到批准通過後再推出。

週三聽證會一開始，委員會主席 Maxine Waters 便針臉書先前允許歧視性廣告、未能保護消費者隱私等黑歷史進行質詢，並對該公司先前發布不再依靠第三方查核組織，對政治候選人廣告進行事實查核的政策提出質疑，藉此表達其對該公司種種行為的擔憂。

儘管佐克伯承認 Facebook 之前的種種失誤，仍表示不希望因此否決 Libra 為跨域支付帶來的好處，稱該計畫有助降低全球支付成本，試圖化解人們對於 Libra 恐衝擊現有貨幣的擔憂。

近期受到監管機構對該計畫恐助長洗錢，以及顛覆全球金融系統的擔憂，Libra 的推出計劃可說是遙遙無期，包含萬事達卡 (MA-US)、Visa(V-US)、Paypal(PYPL-US) 和 eBay(EBAY-US) 等金融合作夥伴皆相繼宣布放棄該項目。

惠譽 (Fitch Ratings) 分析師表示，目前萬事達、Visa 以及其他支付公司 PayPal、Stripe 以及 eBay 退出 Libra 計畫，剝奪了外界對於 Libra 在支付上具有深厚監管及反托拉斯經驗的期望。

Facebook 表示，目前 Libra 協會已在建立初期治理架構和公司章程方面取得相當進展，待未來推出後能針對全球支付系統進行改革，提升全球消費者在匯款與支付經驗。