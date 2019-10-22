繼光香香雞有IPO意願 集團前3季業績成長15% 加速布局海內外分店

連鎖餐飲業者香繼光集團今 (22) 日透露有掛牌意願，正朝 IPO 目標邁進中，就今年前 3 季來看，整體營收已成長 15%，第 4 季海內外共將再開 8 家新據點，維持增長態勢；展望明年，仍設下業績成長 15% 目標，除了台灣明年將再開超過 10 家繼光香香雞分店，也將強化海外市場布局。

隨著展店動能持續發酵，帶動香繼光今年前 3 季整體營收成長 15%，香繼光說明，全台現有 44 家繼光香香雞，皆為直營，僅部分內部授權加盟，年底前將再增 2 家。

海外部分，香繼光上半年已插旗加拿大溫哥華開 2 家據點，目前擁有馬來西亞 7 家、香港 4 家，另外還有年底前菲律賓新增開 2 家店、馬來西亞 2 家以及越南 2 家，若加計在中國的店數 (未併入香繼光營收)，海外已有約 300 家據點，力拚讓繼光香香雞品牌趨於國際化。

展望明年，香繼光仍設下要成長 15% 的目標，在台灣展店將加快，全台總店數至明年底目標增加約 14 家至 60 家。

截至第 3 季底，香繼光除了在台共有 44 家繼光香香雞，代理品牌則有「金子半之助」6 家和「日本橋海鮮丼つじ半」1 家；香繼光說明，短期對代理品牌尚無積極展店計畫，因台灣餐飲市場競爭相當激烈，先以穩紮穩打為原則，展店仍以繼光香香雞為主。