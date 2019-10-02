台股前9月IPO申請件數年減逾2成 證交所：三利多加持帶動復甦

美中貿易戰拖累全球經濟成長動能，削弱全球 IPO(初次申請上市) 意願，上半年 IPO 與籌資金額均較去年同期減少 3 成，台股前 9 月申請上市家數也僅 15 家、年減 25%，但證交所認為，台股在經濟基本面佳、政策面作多與股市動能轉強等三大利多加持下，看好下半年 IPO 市場可望逐步復甦。

證交所表示，國際政經情勢動盪，讓有意企業掛牌上市籌資怯步，今年上半年全球 IPO 案件總數較去年同期減少 28%，IPO 總籌資金額也比去年同期減少 27%，國際 IPO 降溫也影響台股 IPO 熱度，根據證交所統計，今年前 9 月為止，已送件申請 IPO 家數共 15 家，也比去年同期減少逾 2 成。

證交所表示，我國經濟基本面仍然穩健，根據主計總處公布，第 2 季經濟成長率 2.40%，高居亞洲四小龍之冠，全體上市公司總市值到 8 月底止共約 32.36 兆元。

觀察台股今年表現，大盤指數 9 月底來到 10829 點，較去年同期上漲 11% 以上，在主要亞股中名列前茅，顯示台股動能表現良好。

在政策面部分，證交所指出，為持續擴大台股 IPO 市場，證交所接連開放「多元上市制度」協助大型無獲利的新創企業上市，同時引進「基石投資人」扶植本土及海外台商獨角獸企業進入資本市場籌資。

在強化公司治理部分，證交所表示，今年起只要規範符合特定條件的上市公司須揭露英文財報、年報和股東會手冊提升上市公司資訊透明度, 增加外資機構投資我國股市意願。

另外，隨著證交所有價證券競價拍賣系統英文版成立滿週年，今年上半年證券市場競拍案平均投標件數與總投標張數皆大幅增加，顯示投資人對於參與 IPO 認購意願踴躍。