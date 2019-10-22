長榮航直營旅行社長汎營收逐年增 估連2年成長10%

長榮集團旗下旅行社長汎假期 (長汎旅運) 董事長陳憲弘今 (22) 日指出，去年營收 34 億元，今年目標 38 億元，年增逾 10%，明年目標續成長 10%，維持營收逐年成長；本季來看，10、11 月表現很好，尤其 10 月營收有望創高，12 月雖因總統大選將至影響，但北中南三大旅展將登場，可望再推升 12 月甚至是農曆年節前的營收表現。

長汎假期是長榮航 (2618-TW) 直營旅行社，陳憲弘說，暫時不急著擴大規模，也不著重搶市占，成立主要目的是配合長榮航空和立榮航空，以及長榮集團事業體的資源如長榮國際連鎖酒店、長榮國際儲運等，提供更優質的服務和旅遊產品給旅客。

長汎進一步說明，隨著長榮航新據點開發新旅遊產品有成，例如越南峴港，至年底前一位難求，從 9 月包機至 12 月轉為每日航班。

目前，長汎營運占比最高是日本航線，占整體業績約 50%，其次東南亞占 20-25%，歐洲航線包括倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和維也納等，占比已來到 10-15%，而長榮航因具北美航網的優勢，使長汎加拿大行程銷售表現也不錯。

長汎去年營收 34 億元，今年目標 38 億元，年增逾 10%，10、11 月表現非常好，10 月因新航點開通及賞楓需求，單月營收可望創高，11 月賞楓賞雪使成長速度加快，12 月則因總統大選，銷售相對低，不過有北中南三場旅展開跑支撐，預計 12 月業績將再推升，甚至可延續至明年農曆年。

陳憲弘指出，長汎目前沒有上市櫃計畫，希望先進行業務創新，除了典型的旅遊產品外，也朝特色產品發展，如達人帶路、品酒、山岳旅遊、運動賽事等，雖然長汎未獲利，但主要是因 2015 年後長榮進入經營面，投入較大的投資調整系統。

目前長汎由長榮持股約 20%，立榮約 50%，因此，長汎有 90% 以上行程均是使用這二家航空公司的機位。

在實體店面的布局上，長汎已擁有 7 家門市，多數均獲利，且具品牌宣傳的效益，不過，尚無再拓點的計畫。