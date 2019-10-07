IPO家數連年衰退 金管會：台幣升值所致 示警為資本市場警訊 

我國上市櫃公司 IPO(首次公開發行) 家數近年逐漸減少，7 年來衰退超過 6 成，今 (2019) 年前 7 月更是只有 17 家，達成率不到 3 成，對此，金管會表示，主要是新台幣升值，影響企業延後送件，金管會也直言「我國資本市場對企業吸引力出現警訊」。

據證券期貨局統計資料， 2011-2018 年申請上市櫃公司家數分別為 95 家、63 家、79 家、65 家、75 家、67 家、55 家、57 家，其中，除了 2013、2015 及去年小幅增加，其餘幾年皆減少。

金管會今年初訂下今年上市櫃 IPO 家數要達到 58 家的目標，但是截至今年 7 月，上市櫃 IPO 家數只有 17 家，不但達成率不到 3 成，跟去年同期 35 家相比，減幅更腰斬。

2011 至 2017 年登錄興櫃公司家數，分別為 85 家、80 家、50 家、79 家、65 家、66 家、54 家、54 家，除 2014 年家數增加外，亦呈漸少態勢。今年前 7 月僅有 16 家，比起去年同期的 21 家，減幅逾 2 成。

金管會在立法院明年的預算報告中表示，上市櫃申請情形逐年減少，主要是企業因新台幣匯率升值，產生匯兌損失而影響公司獲利，而這是上市櫃申請審核標準之一，加上股價表現不佳等因素延後送件所致。

金管會坦言，申請上市櫃及登錄興櫃公司家數漸少，顯示我國資本市場對企業吸引力出現警訊，應該要續研議改善，並與相關部會合作招商，以持續增加優質企業掛牌，提升競爭力。