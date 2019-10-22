S&P500淨利率浮現持續下滑警訊 會是裁員、衰退前兆？

隨著美股企業財報陸續公布，華爾街分析師正在密切關注 S&P 500 的淨利率 (Net profit margin) 變化，分析師指稱，因為淨利率可能是對市場和美國經濟的預警訊號。

截止目前財報發布來看，美股淨利率顯示出收縮跡象，但調研機構 Ned Davis Research 分析師表示，目前還沒有普遍惡化，預計 Q3 S&P 500 淨利率成長率將持平於上季，但 Ned Davis Research 仍指出，「成長停滯的淨利率，也是阻礙企業獲利成長的障礙，這可能無法推動 Q4 股價上揚。」

據 FactSet 數據顯示，目前預計 S&P 500 指數 Q3 的淨利率將落在 11.3%，低於 Q2 的 11.5%，但高於 Q1 的 11%。

FactSet 表示：「如果 Q3 淨利率為 11.3%，則這將是 S&P 500 自 2009 年 Q1 至 2009 年 Q3 以來，首次連續 3 個季度出現淨利率下滑之情況。」

在 11 個類股中，有 9 個類股 2019 年第 3 季淨利率與去年同期相比，是出現了下降，其中能源股淨利率更是從 8.1% 降至 5.4%，而 IT 類股淨利率則從 23% 降至 20.6%。

Ned Davis Research 分析師表示：「如果我們正處於衰退過程中，那麼淨利率就將開始迅速下降，而在淨利率連續下滑的幾季之後，美國失業率就將隨之迅速上升。」

Ned Davis Research 評估，目前美股金融股、銀行股是最讓人擔憂淨利率下滑之類股，但估計聯準會 (Fed) 的寬鬆循環，可以緩解一些淨利率下滑之壓力。

Ned Davis Research 表示，平均而言，淨利率通常在衰退前 17 個月達到高峰，Ned Davis Research 分析師在研報中寫道：「我們還注意到，在失業率降至谷底之前平均 7 個月，美股淨利率會來到高點，而失業率則在經濟衰退前約 10 個月觸底。」

目前美國 9 月失業率降至 3.5%，為 1969 年來的最低水平。

Ned Davis 分析師指出，「我們非常重視淨利率的惡化情形，因為這可能是裁員和衰退的先兆，在景氣擴張的後期，企業通常會削減人工成本以維持營收成長，裁員可能會暫時挽救成長，但可能會引發惡性循環，從而導致經濟衰退。」

不只一間投行關注美股淨利率下滑？

除了 Ned Davis Research 緊盯美股企業的淨利率表現以外，投資銀行瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師也在關注美股淨利率，瑞信認為，一些尚未公布財報的能源股和科技股，如 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US)，估計淨利率跌幅將會最大。

瑞士信貸表示，亞馬遜 Q3 淨利率華爾街普遍預期降幅將達 42.5%，這可能會使 S&P 500 的整體獲利成長下降 0.3%。

瑞士信貸資深股票分析師 Patrick Palfrey 進一步表示：「2020 年來看，估計美股仍將主要以庫藏股和營收所驅動，淨利率估計將基本持平，甚至某部分特定類股肯定是往負淨利率發展。」