美政府續簽豁免許可 雪佛龍將能繼續在委內瑞拉鑽探石油

美政府在先前加強了對委內瑞拉的制裁，凍結了委國政府在美國所有資產，並向與委內瑞拉往來的企業施壓。不過，美國財政部在週一 (21 日) 續簽了豁免許可，允許美國石油公司雪佛龍 (CVX-US) 在該國繼續鑽探石油，直到明年的 1 月 22 日止。

針對委內瑞拉的內亂，美國政府在先前便已宣布支持反對派領袖瓜伊多 (JuanGuaidó) 推翻目前執政總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)，同時限制委內瑞拉的石油出口，並實行相關制裁，不過美國財政部仍允許雪佛龍繼續在委內瑞拉鑽探石油。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 認為，在委內瑞拉保留一家美國公司是一項資產，可以在馬杜羅被罷免後迅速恢復與該國的生意往來。

雪佛龍在委內瑞拉的營運已有近 100 年的歷史，在委內瑞拉擁有約 300 名員工，並與委國石油公司 PDVSA 組成合資企業，約有 8800 名員工。雪佛龍表示，合資企業每日生產相當於約 20 萬桶的石油。

今年一月，美國對委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 實行了制裁，以迫使馬杜羅下台，但是美國當局仍向雪佛龍發放了為期六個月的經營許可證，並已將續簽兩次為期 3 個月的許可。

委內瑞拉的原油產量已從 2014 年每日逾 200 萬桶，下降到 2018 年底的略高於每日 100 萬桶，主要是受到油價下跌所拖累，造成產量不振。

但有批評人士指出，這也是委內瑞拉多年投資不足和管理不善的結果，而美國隨後對委國的制裁更加劇原油產能崩潰，目前委內瑞拉原油每日產量僅有約 60 萬桶。