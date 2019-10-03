美銀美林：標普500流動性風險可能加深美股賣壓

現金不足一直是最近幾週銀行間隔夜貸款市場的一個明顯的特徵，導致借貸利率飆升至 10%，迫使聯準會 (Fed) 自 9 月 17 日以來，每天透過向銀行提供數十億美元的借貸來增加流動性。

根據美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 最近的一項分析，類似的股市缺乏買家和賣家可能很快就會動搖美股市場。

美國銀行股權和量化策略師 Savita Subramanian 在給客戶的報告中指出，「當層層憂慮變成恐慌性拋售時，我們就會開始對股市的流動性風險擔憂，標準普爾 500 指數通常被認為比大多數股指擁有更高的流動性。」

她認為，近年來，大型美股的交易量越來越多地由「無關基本面的投資人」貢獻，包括演算法投資基金、被動型投資基金和高頻交易商。

因此，Subramanian 寫道，「標普 500 指數股票的平均交易量多年來一直在下降，」「銀行不再提供與金融危機之前相同的流動性。結果是標普 500 成份股的平均買賣差價接近多年高點。」

（圖: 美銀美林）

她寫道，被動投資的興起最容易引起流動性擔憂，因為「買賣原則完全由流入和流出決定」，因為投資人將其預定收入的一部分存入 401(k) 帳戶。同時，股票風險已經異常地集中在特定證券上，從而導致一旦市場低迷，這些股票的買家可能會很少。

她補充說：「在資產所有者的層面上，退休基金在私募股權領域的曝險度明顯增加，而回報率很高。」「但是，任何對私人市場的干擾，如 IPO 的摩擦或因信貸或利率引起的資金衝擊，都可能迫使退休基金出售其投資組合中流動性較高的上市股票來籌集現金用於分配。

Subramanian 警告，對流動性的擔憂可能會在 10 月的前 10 天為股市帶來麻煩，因為投資基金傾向於為稅損和季節調整部位而平倉股票部位。

10 月 31 日可能是引起流動性擔憂的另一個日期，因為它是「依據 1986 年《稅制改革法案》強制共同基金結算淨值以實現資本利得目標? 日期」；而 12 月 31 日也是另一個帶來麻煩的日期，因為那是大多數美國共同基金的財政年度結束之日。