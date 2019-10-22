〈財報〉Q3營收、獲利不及預期 麥當勞盤前下跌逾3%

美國連鎖速食龍頭麥當勞 (MCD-US) 週二 (22 日) 公佈第三季營收和獲利，受到速食餐飲產業競爭加劇，以及國內業績不及預期影響，營收與獲利皆不及華爾街預期，引發該公司股票盤前下跌逾 3%。

(圖：Investing.com)

重點財報數據：

調整後每股純益為 2.11 美元，年增 0.4%，低於華爾街預期 2.21 美元

營收為 54 億美元，年增 1%，低於預期的 55 億美元

淨利為 16 億美元，與去年同期持平。

全球同店銷售額增長 5.9%，高於預期的 5.6%。

美國同店銷售額增長 4.8%，低於預期的 5.2%。

麥當勞美國業務表現不及預期，部分原因與行業競爭有關。競爭對手 Burger King 近期推出新款素漢堡 Impossible Whopper，麥當勞則計劃推出以 Beyond Meat 植物肉製造的新款漢堡迎戰，目前該產品正在加拿大試賣。

麥當勞表示，全國促銷、價格上漲以及門市升級帶動皆帶動國內同店銷售增長。不過，前往當地門市的流量卻出現下滑。

儘管國內同店銷售增長未能達到預期，財報數據顯示，在國際市場的強勁表現帶動下，全球同店銷售額增長 5.9%，高於華爾街預期。

為了緩解與日俱增的競爭挑戰，麥當勞於第三季宣布和第三方平台 Uber Eats、DoorDash 以及 Grubhub 建立新的合作夥伴關係，提高其在食品配送上的效率與可行性。

此外，麥當勞也持續加大投資新興技術來促進業務發展，今年 3 月，該公司以 3 億美元價格收購了以色列人工智慧公司 Dynamic Yield，為近 20 年來的最大收購，對 Dynamic Yield 的投資將幫助麥當勞為其客戶創建個性化菜單，增強訂購體驗。