標普上半年再現獲利衰退 5大殺手一一點名

今年標準普爾 500 指數出現 2017 年以來首次獲利衰退，其中拖累獲利動能的原因，就是蘋果公司 (AAPL-US)、波音 (BA-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、臉書 (FB-US) 和美光科技 (MU-US)。

按歷年財報數據作定義，當標普 500 成份股的獲利「連續 2 季」出現下滑，那麼這種情形即可被視為獲利衰退，而今年標普 500 即在第 1 季與第 2 季出現連續獲利下滑，第 1 季時標普 500 獲利下降了 0.29%、第 2 季則獲利下降了 0.35%。

S&P 500 Q1、Q2 連續 2 季獲利衰退，市場預期 Q3 更亦將再次衰退 圖片：FactSet

根據 FactSet 數據分析，今年上半年獲利衰退的最大原因出在 5 家大型企業上：蘋果、波音、埃克森美孚、臉書、美光，而每家公司獲利下滑的原因各不相同，這顯示不能將獲利衰退歸因於某個部門、或是單一趨勢。

1. 波音 (BA-US)：

在發生兩次致命的墜機空難後，由於安全原因，波音的 737 Max 客機遭全球停飛，第 2 季因而大幅虧損。該公司宣布，除了因這些飛機停飛而遭到財務打擊外，還將宣布增加這些飛機的生產成本。

波音公司最終公布第 2 季淨損 33 億美元，與該公司去年同期的 19 億美元獲利相較，使其成為造成第 2 季標普 500 獲利下滑的最大原因。

2. 埃克森美孚 (XOM-US)

石油價格疲軟以及各業務部門的疲軟，都導致埃克森美孚第 2 季獲利下降，預計該公司在準備發布第 3 季財報時將會出現相同趨勢。據 Raymond James 分析師表示，埃克森美孚在上次財報中指稱其「化學產業獲利創 10 年新低」，而整體獲利暴跌了 34%。

儘管埃克森美孚的獲利下降幅度並不是能源產業中最大的，但標普 500 指數的市值加權意味著該公司的獲利對指數的整體表現具有相當大的影響。例如，Noble Energy Inc. (NBL-US) 第 2 季獲利大減 158%，但其結果對標普 500 指數的獲利影響較小。埃克森美孚的規模是 Noble 的近 30 倍。

3. 蘋果 (AAPL-US)：

蘋果公司也面臨著類似的問題：儘管它並不是陷入困境的技術硬體和存儲次產業中表現最差的企業，但該公司的巨額獲利在今年第 1 季仍較上年同期下降 16.4%，是影響標普 500 指數當季獲利最大的個股。蘋果上半年的整體獲利下降 14.7%，因其銷售越來越昂貴智慧手機的策略面臨來自最新的 iPhone 換機週期中越來越大的壓力，以及美國與中國之間的貿易緊張局勢。

4. 臉書 (FB-US)：

臉書的獲利下滑凸顯了困擾大型科技企業的其他問題。臉書上半年與聯邦貿易委員會 (FTC) 達成和解，提撥了 50 億美元的罰款，平均分配在第 1 季和第 2 季財報。

儘管這項控訴是單一事件，但該公司面臨的監管挑戰並沒有消失，而且臉書在努力強化其平台的安全性方面也面臨成本增加的問題，這對於該公司來說是一個日益嚴重的問題。

5. 美光 (MU-US)：

由於記憶體晶片的成本在 2018 年飆升，並大幅提升了美光去年的獲利，而今年因晶片庫存過剩導致記憶體價格下跌，故在去年已是高基期的環境下，今年獲利又走低，造成了美光獲利年增率是出現大幅衰退。

美光獲利在今年的前 2 季中每季都下降超過 50%，並且已在上月底末宣布第 3 季將繼續下滑，跌幅超過 80%，繼續扮演標普 500 指數獲利的殺手。

華爾街 Q3 財報預期：

FactSet 調查的分析師預計，第 3 季財報結果將會出現更為嚴重的獲利下降，即將自本週起大量湧現。臉書是這 5 家企業中預計在第 3 季唯一實現獲利成長的公司。目前，標普 500 成份股的整體獲利預計將下降 4.88%。

儘管今年標普 500 強公司的獲利有所下降，但股價卻沒有下降。標普 500 指數 2019 年以來已上漲 18.5%，而造成獲利衰退的 5 大貢獻者同期也都有所上漲，其中埃克森美孚上漲 1.5%，蘋果上漲 49.5%。