9月數據佳 中國新屋、中古房市歡唱金九銀十

中國統計局今 (21) 公布，中國 9 月 70 大中城市中有 53 個城市新建商品住宅價格呈現月增，8 月則為 55 城。整體 9 月份新建商品住宅均價月增率 0.53%，前月為 0.58%。以月漲幅來看，南寧漲幅 2.1% 為最高。

中國統計局進一步指出，4 個一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.4%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點；中古屋價格月增 0.3%，前期為 0%。

31 個二線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.6%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點；中古屋價格月增 0.2%，前期為 0.2%。

35 個三線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.8%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點；中古屋價格月增 0.7%，前期為 0.8%。

以年度比較來看，9 月份，中國一線城市新建商品住宅銷售價格年增 4.6%，漲幅比前一個擴大 0.4 個百分點；中古屋價格年增 0.1%，前期為下滑 0.2%。

二線城市新建商品住宅與中古屋價格分別年增 9.3% 和 4.7%，漲幅比前一個月分別下滑 0.6 和 0.8 個百分點。

三線城市新建商品住宅與中古屋價格分別年增 8.4% 和 5.0%，漲幅比前一個月分別下滑 0.6 和 0.8 個百分點。

(圖片: AFP)

北、上、廣、深四大一線城市新建商品住宅價格統整：

北京月增 0%，年增 4.7%。

上海月增 0.5%，年增 2.7%。

廣州月增 0%，年增 9%。

深圳月增 1.2%，年增 2%。

北、上、廣、深四大一線城市中古屋住宅價格統整：