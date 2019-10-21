降息暫緩！中國10月1年與5年期LPR維持不變

改革後的中國貸款市場報價利率 (LPR) 週一 (21) 日來到第三次報價。根據中國銀行間同業拆款中心 9 時 30 分公佈的數據顯示，1 年期 LPR 為 4.2%，與 9 月 20 日公佈的報價相同；而 5 年期以上 LPR 為 4.85%，也保持不變。

資料來源: 上海銀行間同業拆款利率

德國商業銀行表示 10 月份 1 年期 LPR 利率保持不變，意味著中國人行的整體貨幣政策有所克制，其認為目前中國經濟狀況不需要過度刺激。

此外，中國人行行長易綱在上週出席美國華盛頓舉行的 G20 財政和央行部長級會議時曾指出，不論社會輿論和海外央行的「雜音」如何影響，中國人行將繼續保持穩健的貨幣政策。

至於外界關心的如何繼續降低實體經濟融資成本，更多方式是要從改革層面下手，而非過去慣用的降息「放水」手段。

10 月 16 日 (上週三) 中國人行進行人民幣 2000 億元 MLF 操作，期限為 1 年，當時利率保持 3.3% 不變，市場人士曾預估，10 月份 LPR 報價將可能再度下滑，主要在於 MLF 向商業銀行提供中長期低成本的資金，有助於推動銀行業在 10 月 LPR 報價中繼續擴大下修力道，進而降低企業貸款利率。

但也有分析人士預計 10 月 LPR 保持不變。光大證券認為，從 10 月份來看，資金面相對穩定，銀行負債成本和風險偏好尚未有明顯改善跡象，因此將影響利率下修的意願，預估 10 月 LPR 可能保持不變。但未來 LPR 報價仍將呈現「階梯式」下滑的趨勢不會改變。