中國勢創史上最大違約年 境內債券違約數量已追平去年最高記錄

距 2019 年結束還有兩個多月，中國境內債市違約數目卻已追平去年全年創下的歷史高位，正大步向史上最大違約年邁去。

彭博匯總的數據顯示，2019 年中國在岸市場發生了至少 120 例新發債券違約事件，包括 72 例公開發行債券和 48 例私募債券。目前違約案例已經追平去年創下的最高紀錄。

(圖表取自彭博)

「四季度較前三季度會有更多的違約事件發生，從規模上來看，今年肯定會成為史上最大的違約年，」興業證券分析師黃偉平接受彭博電話採訪時表示。他認為，經濟下行周期迭加市場環境去剛兌化，企業爆發更多違約屬正常。

具體到發行人層面，今年發生違約事件的公司數目也已創歷史最高。這 120 例違約事件來自 45 家公司發行的債券，其中有 29 家公司為新增違約主體；而 2018 年違約主體共 40 家公司，2017 年及以前年份均不足 20 家公司違約。

不過，黃偉平指出，「今年違約很多是‘違約專業戶’，市場對這些主體已經反應充分，新增違約超預期的地方也相對較少。」

從違約金額來看，今年迄今境內違約債券本金合計約 1028.8 億元人民幣，是史上第二個違約金額超過千億的年份。去年全年違約債券本金金額高達約 1200 億元。

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