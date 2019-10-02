金九銀十？積極推案中國9月份房市銷售回溫

2019 年前三季，受到中國政府「房住不炒」政策主導下，中國地產業整體規模成長幅度明顯減緩。根據數據顯示，中國前百大建商 1～9 月的累計業績年增率約在 4%，與 1～6 月成長幅度相當。

不過從 7、8、9 月的銷售情況來看，「金九銀十」效應仍在。7、8 兩個月中國房市銷售低迷，但在進入 9 月份後，建商推案量上升，銷售力道增強，使得建商業績表現較 7、8 兩月明顯提升。

以前百大建商銷售金額來看，9 月份銷售金額月增近 24%，漲幅較去年同期上升 11 個百分點，當然呈現如此高的成長幅度與 8 月份低基期有絕對關係。

而在中國前十大建商中，恒大地產 9 月份營收規模人民幣 830 億元，比 8 月份飆漲 73.6%，而與去年同期相比成長幅度也明顯提升。

資料來源: 東方財富網, 恒大地產日線走勢

碧桂園則是 9 月份營收人民幣 710 億元，前九個月累計銷售逾人民幣 5800 億元。而融創地產則是在 9 月份營收達人民幣 630.2 億元，月增率 22.9%，表現也是相對較出色。

資料來源: 東方財富網, 碧桂園日線走勢

綜合來看，中國前 30 大建商 9 月份業績表現優於產業平均，9 月份業績月增逾 30%。

而相較之下，排名前 31～50 大和前 51～100 大的建商雖然業績較 8 月份有所提升，但業績月增幅度明顯低於前 30 大建商。

此外，從業績目標達成率來看，截止 9 月底，在今年設定銷售目標的建商中，目標完成率超出 75% 和處於 65%～75% 間的建商數量分別達 37 % 和 40%。

其中，部分建商如陽光城、世茂、寶龍等企業業績表現出色，目標完成率均超出 80% 以上。但同時，目標完成率低於 65% 的企業數量比重也遠高於去年同期。

整體來看，前三季中國建商的目標達成情況不如去年同期，部分建商完成全年業績目標有一定壓力，若要達成年度目標第四季應加速推出建案，並積極去化存貨。

