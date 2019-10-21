〈國泰金經濟調查〉貿易紛爭和緩 近8成民眾看好今年GDP可「保2」

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 10 月國民經濟信心調查結果，由於美中貿易戰紛爭和緩，民眾本月對經濟與股市樂觀情緒上揚，高達 78.4% 的民眾認為今年經濟成長率 (GDP) 會達到 2% 以上，且民眾風險偏好也創今年新高。

景氣與就業展望樂觀指數齊揚 薪資展望與大額消費意願提升

國泰金指出，國發會最新公布的 8 月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連 2 月下降，同時指標微幅改善，景氣持續溫和走緩。然而，在川普推遲徵稅及雙方重啟談判的情況下，貿易戰緊張情勢趨向和緩，本月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至 - 17.8 及 - 15.1。

民眾的就業展望樂觀指數微揚至 - 26.4，薪資上漲預期指數亦受到提振，本月上升至 3.0，不但比起 9 月的 - 0.5 呈現轉正，更創今年以來新高。在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至 4.8，也明顯優於 9 月的 - 0.1，為近 5 個月以來高點，代表近期民眾消費意願提升。

預期經濟成長率持穩 對通膨預期則小幅下滑

國泰金表示，在美、中貿易紛爭緩解下，國內、外機構對 2019 年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，本月調查結果顯示民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在 2.3% 的水準，高達 78.4% 的民眾認為經濟成長率會達到 2% 以上，代表多數民眾認為 2019 年經濟成長有望「保 2」。

通膨方面，民眾平均通膨預期值小幅下降至 0.83%，且有 75.3% 的民眾認為今年通貨膨脹率會低於 1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

股市樂觀情緒上揚 對風險偏好的程度亦走升

國泰金表示，受到貿易戰緊張情勢平緩提振，投資人的風險情緒微揚，台灣加權股價指數維持在 10900 上下。本月調查結果顯示民眾股市樂觀指數明顯上升至 - 9.7，遠優於 9 月的 - 16.3；民眾的風險偏好程度亦從 9 月的 - 5.7 改善至 - 1.8，為今年以來新高。未來美、中貿易談判的進展仍是左右民眾股市信心的重要因子。