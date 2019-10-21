外送平台意外頻傳 國發會邀集業者達5共識

面對美食外送平台近期意外事件頻傳，國發會 20 日與台灣協作暨共享經濟協會 (SEAT)，共同研議美食外送平台發展挑戰與研議妥適規管，並邀集相關業者討論，會中達成 5 項共識，包含安全第一、法律之前鼓勵自律、跨部會溝通協調、尊重外送員工作型態與意願、政府應善用平台彈性機會補強社會問題。

台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦表示，美食外送近年在台蓬勃發展，據統計目前已有近 8-10 萬名服務提供者投入，面對近期意外事件頻傳，將強化提升外送員與消費者保障及安全，討論兼顧外送員保障與消費者權益的措施，如商業保險、預防危險性駕駛行為、避免疲勞駕駛等，並希望在法律規範前，業者能增加自律與他律，近期也將完備美食外送行業自律規範守則。

美食外送平台因涉及交通安全、食安、僱傭與保險補償等複雜議題，行政院已指定國發會作為跨部會溝通之窗口，將與交通部、衛福部、勞動部與金管會等進行跨部會溝通協調。

多家業者也於會中提及外送員平台使用狀況，以零星、低時數、高度自由性為大宗，業者表示將尊重外送員工作型態與意願，也呼籲政府善用平台經濟創造的彈性機會，補強社會安全網與解決就業問題。

國發會主委陳美伶表示，經過多方討論，希望在確保外送員權益、交通安全及食安前提下，並配合自律、他律，找出最妥適的解決方案，讓平台經濟可以成為數位轉型的新產業模式，並朝正向發展。

據了解今出席會議的美食外送平台包含 Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove 等。