5G帶動低軌道衛星商機 台廠營運吃補

台積電 (2330-TW) 在上周法說會釋出對 5G 樂觀的看法，法人看好，隨著大廠對 5G 的掌握度提高，顯現 5G 建置加速趨勢確立，低軌道衛星將成繼基地台後，下一個高成長動能，台廠同欣電 (6271-TW) 與精測 (6510-TW) 等，可望隨市場擴大而受惠。

隨著各國 5G 商轉加速，帶動周邊應用需求看增，但因 5G 波長較 4G 短，若要有效覆蓋原先 4G 的範圍，低軌道衛星成最佳解決方案，且衛星市場已逐漸商用，發射成本降低，市場預計，未來 3-5 年內，最多將有上萬顆的低軌道衛星發射至太空。

低軌道衛星擁壽命長、穩定性高的優勢，且其具備低功耗、低延遲性，相較基地台，不受地形環境限制，在物聯網興起的時代，可望隨著 5G 應用成熟而成長。

同欣電及精測皆已布局低軌道衛星相關領域，也同屬航太大廠 Space X 供應鏈成員，今年 5 月 Space X 啟動 Starlink 計畫，發射共 60 枚低軌道衛星至太空上，並提供高速且低延遲的網路服務，法人看好，隨著網路服務需求增加，將帶動衛星市場成長，同欣電與精測將直接受惠，迎來營運新動能。

同欣電 RF(高頻無限收發模組) 今年成長表現強，第 4 季新產品太空衛星收發模組將開始挹注營收，帶動營收攀上今年高峰，且隨著 Space X 將躋身全球前 10 大，預計在客戶加持下，未來營收表現看俏。

精測先前主要提供給 Space X 太空衛星通訊 PCB 板，前日落成的新大樓即有拓展衛星通訊 PCB 產線，預計今年開始小量出貨，明年開始量產，預計未來隨衛星通訊趨勢帶動，出貨可望持續暢旺。