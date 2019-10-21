本週操盤筆記(1021-1025)：美科技股超級財報週、美製造業PMI、韓國GDP

本週操盤筆記 (1021-1025)

1. 美股超級財報週：

本週美股開始進入科技、工業股財報週，包括科技德儀 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、推特 (TWTR-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Lam Research (LRCX-US)、意法半導體 (STM-US)、賽靈思 (XLNX-US)、卡特彼勒 (CAT-US)、波音 (BA-US) 等皆將公布上一季財報。

隨著美國經濟正逐步出現高位放緩訊號，市場正關注卡特彼勒、波音等工業股的財報與財測展望，藉此觀測美國實體經濟狀況，另外，半導體類股作為景氣風向球，市場亦高度關注。

2. 美國 10 月 Martkit 製造業 PMI：

週四 (24 日) 美國將公布 10 月 Markit 製造業 PMI，此前 9 月美國 Markit 製造業 PMI 終值報 51.1，創下近 5 個月來新高，但是另一方面美國供應管理協會 (ISM) 公布之 9 月製造業 PMI 終值則報 47.8，是創下 2009 年 6 月來最低水準。

Markit 製造業 PMI 主要針對美國 600 多家民間私人企業進行調查，市場經濟學家預期，隨著上週三 (16 日) 公布零售銷售亦意外下滑至 7 個月新低，估計本週將公布的 10 月 Markit 製造業 PMI 亦可能回落至 50.3。

3. 韓國 Q3 GDP：

週四 (24 日) 韓國將公布 Q3 GDP，市場預期，韓國 Q3 GDP 季增率將下滑至 0.8%，對比 Q2 增速是進一步放緩，主要受到美中貿易戰所引發的中國需求減速所拖累；市場預期韓國 Q3 GDP 年增率則將持平於前一季水準 2.0%。

由於韓國出口持續疲軟，韓國央行已於上週三 (16 日) 宣布降息一碼至 1.25%，為年內第二次降息，而國際貨幣基金組織 (IMF) 在最新的世界經濟展望報告 (WEO) 中，也是將韓國今年 GDP 年增率降至 2.0%。

4. 歐洲央行 10 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 將於本週四 (24 日) 召開 10 月利率會議，市場預期，歐洲央行將於 10 月維持利率不變，但需關注歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 這次任內最後一次記者會，預期將延續鴿派的寬鬆論調。

歐洲央行此前已於 9 月利率會議上宣布降息，創 2016 年來首見，同時並宣布於 11 月 1 日起重啟量化寬鬆政策 (QE)、但並未設定 QE 結束日，歐洲央行將以每月 200 億歐元規模購債，該行並表示，只有在新的 QE 結束後才會考慮升息。