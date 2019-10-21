席勒：受「川普效應」激勵 美國短時間內見不到經濟衰退

諾貝獎經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒 (Robert Shiller) 認為，受市場中看漲川普效應的影響，美國經濟衰退可能會延後數年才會見到，而且也可能只會出現溫和衰退。

席勒週五 (18 日) 在《CNBC》節目指出，主要是因為川普創造了一種有利於強勁消費的環境，而帶來抵禦衰退的力量。

他認為，這一輪經濟擴張的結果，部分是歐巴馬時代的貢獻，但之所以能維持長久不墜，則需要更進一步的解釋。

席勒所找出的解釋，則和川普相關。他認為，這「與總統帶給美國人傳遞的靈感有關，他是一位勵志演說家、奢侈生活的典範」，如此幫助了消費支出居高不下。

席勒強調，華爾街仍然存在不確定性和風險，其中一項風險，就是川普需要克服的彈劾調查。席勒說，如果川普能倖免於難，有機會在一段時間內，為推動市場繼續貢獻。

儘管席勒表現樂觀的態度，但他警告，目前經濟上並非所有事情都是樂觀的。席勒本益比 (也稱為 CAPE)，仍處於令人擔憂的水準，這帶來很大的威脅。

在今年 3 月，席勒還曾表示經濟在 18 個月內陷入衰退的可能性為 50%，主要就是根據席勒本益比為依據。但他認為，要是川普連任，持續推動親支出、親企業的言論，那麼經濟與市場還可能獲益。

席勒說，在這種情況下，3 年內可能還見不到下一次衰退，而且即使出現，也可能是溫和的。