選股王庫柏曼：美股未來半年還能再漲10% 但川普再加關稅恐重挫25%

美國著名對沖基金經理人、素有「揀股王」之稱的庫柏曼 (Leon Cooperman) 週三 (16 日) 表示，當前美股這史上最長牛市還有動力，未來 6 個月，預期還能反彈上漲 10%。

但庫柏曼警告，如果川普總統又心血來潮加徵關稅，經濟衰退的可能性就會升高，一旦經濟衰退，美股至少崩跌 25%。

道瓊月線走勢圖 圖片：investing.com

然而，川普加徵關稅並非唯一會引發股市崩跌的大事，他重申先前觀點， 民主黨國會參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 或政策偏左的獨立參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 明年若當選總統，也同樣會打垮股市。

庫柏曼以前英國首相邱吉爾 (Winston Churchill) 名言「讓有錢人變窮，也無法讓窮人變有錢。」評論這些候選人。

沃倫主張財產稅，呼籲對超過 5000 萬美元的財富每年徵收 2% 的稅，對超過 10 億美元的稅徵收 3% 的稅。

庫柏曼認為應採累進式所得稅結構，讓富人納稅，但沃倫提議的財產稅「簡直胡扯，資本主義主要弊端是財富不平等的分配，但社會主義的弊端卻是苦難的平均分配。」

這番話顯然讓川普很受用，他在推特上回應「那些小丑要是當了總統，我們創紀錄的經濟就會崩潰，一如 1929 年。」