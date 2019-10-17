對沖基金就是追不上美股大盤 投資人抽離資金

由於基金經理人繼續跑輸美股大盤，投資人在 9 月從對沖基金中大舉撤資。

數據提供商 Eurekahedge 發布的報告顯示，對沖基金業績指數在 9 月下降了 0.30%，明顯落後於以 MSCI ACWI 指數衡量的全球股票表現，該指數 9 月上漲 2.04%。

截至今年 9 月，Eurekahedge 對沖基金指數今年上漲 5.70%。在此期間，標準普爾 500 指數漲幅為 20.55%；道瓊工業指數漲幅為 17.5%。

（圖: Eurekahedge）

如上圖所示，自 2009 年金融市場開始復甦以來，對沖基金的表現一直追不上標普 500 指數。2018 年，知名投資人巴菲特 (Warren Buffett) 贏得賭注，因他主張被動型基金可以在 10 年內擊敗主動型對沖基金。

不僅巴菲特的押注是正確的，而且還藉此機會提醒投資人注意基金管理費對整體投資回報的重要性。

9 月的初步數據顯示，全球對沖基金淨流出 62 億美元，使年初至今的贖回總額達到 1208 億美元。

Eurekahedge 說，今年以來，儘管已獲利 72 億美元，投資人卻從香港對沖基金撤出 3 億美元。該公司指出：「由於持續的抗議活動和社會動盪繼續讓市場感到擔憂，香港特別行政區作為金融中心的穩定性受到嚴格審視。」該公司指出，這是 2009 年來首見當地資金外流。