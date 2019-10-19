佐克伯：臉書當前要務是建立FTC要求的隱私安全計劃

臉書 (FB-US) CEO 佐克伯 (Mark Zuckerberg) 週五 (18 日) 表示，臉書當前的首要任務是提出一項新的隱私安全計劃，該計劃是該公司 7 月與聯邦貿易委員會 (FTC) 達成 50 億美元和解協議後，被命令強制實施的。

佐克伯接受《福斯》專訪時表示：「我們目前正在努力的最重要事情就是落實該計劃。」

該協議是臉書與 FTC 達成和解的一部分，因為此前美媒報導指稱政治諮詢公司劍橋分析 (Cambridge Analytica) 已經獲得 8700 萬臉書用戶的個人數據，故 FTC 於 2018 年 3 月開始對臉書進行隱私安全調。

佐克伯週五 (18 日) 表示：「我知道人們很闗心此事，過去我們犯了錯誤，如今需要確保能夠贏得人們的信任，我們將嚴格執行並提出一個隱私安全計劃，來為產業設定新的標準。」

作為和解協議的一部分，臉書被要求設立「隱私長」來主持這項計劃，臉書在 7 月提名臉書長期主管 Michel Protti 出任該職位，FTC 表示，Protti 將被要求「單獨向 FTC 逐季遞交臉書遵守隱私安全計劃的證據。」

另外，佐克伯也將於下週赴美國國會就臉書的 Libra 加密貨幣作聽證，Libra 加密貨幣計劃目前正嚴重遭到美國監管機構關注。