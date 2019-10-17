友達1個多月買回4萬張庫藏股 執行率32.4%

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月17號19點1分

受中國面板產能開出，面板產業營運有壓，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 紛紛祭出庫藏股救股價，截至今 (17) 日友達已買回 40534 張庫藏股，執行率 32.43%，群創則買回 57900 張，執行率 19.3%。

觀察近期雙虎股價表現，本周外資轉賣為買，合計 4 個交易日買超友達、群創各 46037、74675 張，推升雙虎股價力守短均線之上，群創今也重回 7 元大關。

友達 9 月宣布擬買回 12.5 萬張庫藏股，買回期限為 9 月 10 日至 11 月 9 日，買回區間為 5.71-11.84 元，這也是友達相隔 17 年再度實施庫藏股，截至 17 日已買回 40534 張，執行率達 32.43%，平均價格為 8.06 元，買回總金額達 3.27 億元。

群創 7 月買回 8 萬張庫藏股後，8 月再度宣布今年二度實施庫藏股，擬買回 30 萬張庫藏股，買回期限為 8 月 21 日至 10 月 20 日，買回區間為 4.93-10.47 元，截至 17 日買回 57900 張，執行率達 19.3%，平均價格為 7.08 元，買回總金額達 4.09 億元。

面板業今年受價格衝擊、產業競爭市況不佳影響，面板雙虎友達、群創上半年難逃虧損命運，分別虧損 63.7、66.95 億元，每股虧損 0.66、0.67 元，第 3 季營收雖力守持平第 2 季表現，但受面板價格衝擊，雙虎第 3 季持續虧損可能性仍高，全年轉盈有難度。

面板產業迎逆風，代工大廠仁寶 (2324-TW) 日前也公告，因營運資金規劃，自 9 月 7 至 10 月 16 日認賠處分群創股票共 45738 張，每股賣出均價為 6.96 元，處分金額為 3.18 億元，處分損失達 938.97 萬元。