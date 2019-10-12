〈Q3財報搶先看〉價格衝擊+需求不如預期 面板雙虎難扭轉虧損

面板業今年受價格衝擊、產業競爭市況不佳影響，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 上半年難逃虧損命運，第 3 季營收雖力守持平第 2 季表現，但法人認為，受大尺寸面板持續跌價衝擊，部分尺寸更已跌破現金成本價，雙虎第 3 季虧損恐再擴大，全年轉虧為盈有難度。

面板傳統旺季未起色，市場原預期 9 月面板價格有望止跌回升，但今年旺季不旺，由於廠商第 2 季先行備貨，導致庫存水位偏高需求不如預期，加上中國廠商產能開出，面板價格仍持續維持低檔。

研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 最新預測，中國雙 11 購物節備貨、春節促銷期即將到來，加上廠商開始調整產能，有助第 4 季整體面板價格好轉，但截至第 3 季，面板價格跌幅雖收斂但仍持續走跌，部分尺寸更已跌破現金成本。

各電視面板尺寸價格表現部分，9 月 32 吋價格開始回穩，預計 10 月價格將持平；39.5-43 吋需求強勁，惟供給不如預期，9 月小跌 1 美元，預計 10 月仍將小幅調整。

49-50 吋需求成長不如預期，10 月價格維持小幅下跌；55 吋需求有恢復，加上供應減少影響，9 月小跌 1 美元，預計 10 月將持平；大尺寸方面，需求恢復，庫存壓力緩解，9-10 月價格小幅下跌。

法人指出，由於部分尺寸面板價格已跌破現金成本，預期雙虎友達、群創第 3 季仍難逃虧損命運，毛利率甚至可能已由正轉負，第 3 季虧損恐較第 2 季擴大，全年營運轉正也有難度，只能力求虧損幅度收斂。

面板雙虎友達、群創第 2 季分別虧損 26.82、29.7 億元，每股虧損 0.28、0.3 元，累計今年上半年分別虧損 63.7、66.95 億元，每股虧損 0.66、0.67 元。

展望未來，面板市況不佳恐持續到明年第 2 季，但面板雙虎高層也重申經營體質良好，相較韓廠關廠裁員減少虧損，友達、群創積極拓展新事業朝高值化、高附加價值產品邁進，可望降低面板價格市況不佳的衝擊。