韓媒：三星2大廠預計投入量產記憶體 但供給過剩仍是最大難題

南韓三星電子在中國西安及南韓平澤市，都正興建半導體工廠，準備擴大產能，但基於當前供應過剩的疑慮，何時讓這兩座新廠開工、生產什麼產品，都是三星的巨大難題。

記憶體報價顯示，截至 9 月，DDR4 8Gb 的 DRAM 及 128Gb MLC 的 NAND 快閃記憶體，價格分別為每單位 2.94 美元和 4.11 美元，顯示近兩個月價格變化不大，但更之前 10 個月，記憶體晶片價格暴跌，即使製造商減產，也未阻止價格跌至最低點。

南韓媒體《Business Korea》報導，今年，三星正準備利用西安二期工廠及平澤工廠，改善生產設備並調整供貨，根據三星第 2 季財報電話會議所說，公司不準備人為減少 DRAM 的產量，因此，它預計透過在工藝過渡期間，由第一代升級為第二代，停止第一代晶片相關生產線，從而降低其產量。

主要對手均減產力保價格不降

在供應過剩的疑慮下，三星主要競爭對手，均已經在調降產能。SK 海力士宣佈削減 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的生產，美光和東芝也降低了產能，如此一來，儘管總需求減少，在供應也降低之下，大廠正努力確保價格不至於下挫。

但明年的情況將更複雜，要是三星在西安的二期工廠，以及平澤預計今年完工的第二工廠，都開始大規模生產存儲晶片，那麼晶片價格的下跌是不可避免的。出於這種擔憂，三星表示，尚未決定何時開工，以及會生產那些產品。

業內觀察家推測，西安的二期工廠將與一期廠一樣，生產 NAND 快閃記憶體，但已遭三星否認，表示尚未決定。由於 NAND 快閃記憶體的價格已在上半年達到平衡點，西安二廠有可能被用來生產 DRAM，因為這部分在中國市場的需求很大。

DRAM 需求、競爭都加大

競爭對手最近的舉動，加劇了三星的擔憂。全球第三大 DRAM 製造商美光在上個月的電話會議上表示，由於明年對 DRAM 的需求預計將成長 18-20%，因此它將相應地增加 DRAM 的供應。同時間，英特爾發布了 Optane，它將佔領一部分 DRAM 市場，從而也加大三星的壓力。

憑藉其在技術和生產能力方面的競爭優勢，三星可以打敗對手，甚至不計代價來壓制對手。但考慮到整體產業的全球形勢，這是非常冒險的。此外，中國當局正在調查三星、SK hynix 和美光公司涉嫌違反反托拉斯法的行為，三星要是冒進，也可能遭到巨大的懲罰。

目前業界對 5G 商業化的「超級周期」抱持一些期望，但由於蘋果要到明年下半年，才可能發布 5G 的 iPhone，這使得半導體的需求預計將受到限制。

伺服器業者對 DRAM 的需求，在最近幾年為三星能繳出佳績貢獻卓著，但這類需求不太可能反彈，也會打擊三星後續的表現。

業內人士表示，由於晶片製造商需要考慮眾多因素，包括美中貿易戰、美國總統大選結果等眾多重大風險，因此三星恐怕還得為此事頭痛不已。