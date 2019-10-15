三星展現圖像感測器市場野心 緊追龍頭Sony

近年三星電子 (Samsung Electronics) 正致力於擴展在圖像感測器市場的影響力，並努力在全球版圖上，直追龍頭 Sony。

三星電子於 2015 年推出首個 1μm 圖像感測器之後，分別再於 2017 年和 2018 年又分別推出 0.9µm 和 0.8µm 的圖像感測器，甚至今年三星電子再度更上層樓，於 9 月推出全球單位畫素最小的圖像感測器 ISOCELL Slim GH1，單位畫素縮小到 0.7μm，解析度達 4370 萬畫素 (7968×5480) 之圖像感測器。

ISOCELL Slim GH1 (圖片來源：Samsung Electronics)

而除了三星電子在圖像感測器上的技術突破，三星在市佔率上也是持續向龍頭 Sony 進逼，近期三星已向幾間主要的智慧型手機商供應圖像感測器，如 LG 即在最新 V50S SynQ 手機的前置鏡頭上，搭載了三星 3200 萬畫素的圖像感測器。

另外，包括中國小米和 OPPO 在內的智慧型手機製造商，也將採用三星的圖像感測器於最新的手機產品中，因此市場預期，三星在手機圖像感測器之市佔率，將可望持續成長。

據調研公司 IHS Markit 調查，Sony 在今年第一季以 51.1% 的市占率位居圖像感測器龍頭，三星電子則以 17.8% 市佔率緊追在後，其後是 Omni Vision 的 13.5% 市佔率，與安森美半導體 (ON Semiconductor) 的 5.7% 市佔、SK 海力士的 2.7% 市佔。

IHS Markit 更預期，在近期全球智慧型手機市場主打高性能相機，以及自駕車也需要採用圖像感測器的推波助瀾下，預期全球影像感測器市場將加速成長。