TOYOTA推出超小型電動車、預計2020年底上市

日本豐田汽車 (7203-JP) 在週四 (17 日) 表示，在 10 月 24 日開幕的 2019 東京車展上，他們將展出超小型的 2 人座電動車 (EV)，並預計在 2020 年的冬季上市。

豐田汽車表示，這款超小型電動車適用於日常生活中的購物等近距離移動。另外為了在日本國內推廣，已有超過 40 家企業與自治團體成為合作夥伴。

TOYOTA 的超小型電動車 (圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

豐田的這款超小型電動車，車長 249 公分、車寬 129 公分、車高 155 公分。在充電時間方面，使用 200 伏特的電源時，約需 5 個小時。最高時速為 60 公里，續航能力約達 100 公里遠。

未來除了鎖定剛考上汽車駕照的年輕族群，也瞄準了高齡長者在代步工具上的需求。此外，公司用營業車市場，也是豐田的行銷重點之一。

豐田也考量到這款超小型電動車的中古車市場，未來將對車輛的電池進行檢測，再以適當的價格在中古車市場銷售。另外，將中古的電動車電池轉至一般家庭或工廠使用，也都是可能的再利用方式。

(圖片：Investing.com)

豐田希望透過建全的中古車市場，還有完善的回收再利用過程，來避免電動車價格在車主脫手時發生崩盤，也希望建構出一個具備自主性的商業模式。

在全球市場方面，豐田為了因應像是中國這類對於低汙染汽車有迫切需求的市場，也將推出 6 款全球性的電動車。其中將包含中型 SUV、Mini Van，還有小型車等款式。