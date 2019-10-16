南韓央行降息1碼至1.25% 符合市場預期

在一系列經濟不利的背景下，南韓央行今 (16 日) 宣布降息 1 碼，將政策利率下調為 1.25%，是近 3 個月來第二次降息，此一決策符合市場預期。

南韓的政策利率為 7 天回購利率，1.25% 的利率水準追平歷史新低，前次維持此一低水準為 2016 年 6 月。

南韓出口數據自去年 12 月以來，已經連續 10 個月下降，9 月的降幅達 11.7%。此外，9 月南韓的通貨膨脹率，還出現史上首次負成長，較去年同期下降 0.4%，均加大了降息壓力。

在全球央行紛紛降息之下，南韓央行更感受到進一步的緊迫感。南韓先前的發言傾向抱持謹慎態度，擔心利率過低的金融風險。但在經濟走弱之下，央行總裁李柱烈也多次鬆口表示，南韓仍有足夠的政策空間。

美銀美林經濟學家 Kathleen Oh 在利率決策前的報告指出，南韓央行沒有理由再等待，貿易戰看上去還遠沒有結束，經濟數據證明應當立即降息。

國際貨幣基金 (IMF) 同樣對全球成長前景悲觀，在最新預測中，將全球經濟擴張速度預期調降至 3%，為全球金融危機以來最慢。IMF 也認為南韓受創嚴重，將南韓今年經濟增速預測由先前的 2.6% 下調至 2%。

Shinyoung Securities 固定收益策略師 Cho Yong-gu 認為，接下來的關鍵問題在於，何時南韓央行將採取行動，並且鑑於經濟基本面不佳，市場應該為再次降息做好準備。