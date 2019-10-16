IMF下修今年全球GDP至2009年來新低、台灣亦下修至2%

週二 (15 日) 國際貨幣基金組織 (IMF) 發表最新全球經濟展望 (World Economic Outlook) 秋季報告，連續第五次下調全球今年 GDP 成長預期至 3.0%，創下金融海嘯 2009 年以來新低；另外 IMF 也同時下修了台灣今年 GDP 成長率至 2.0%。

相比先前 7 月份夏季報告預測，本次 IMF 秋季報告之重點數據改變為：

對全球今年 GDP 成長預期下修 0.2 個百分點至 3.0%、明年 GDP 成長預期下修 0.1 個百分點至 3.4%。

對美國今年 GDP 成長預期下修 0.2 個百分點至 2.4%、明年 GDP 成長預期上修 0.2 個百分點至 2.1%。

對歐元區今年 GDP 成長預期下修 0.1 個百分點至 1.2%、明年 GDP 成長預期下修 0.2 個百分點至 1.4%。

對中國今年 GDP 成長預期下修 0.1 個百分點至 6.1%、明年 GDP 成長預期下修 0.2 個百分點至 5.8%。

相比先前 4 月份春季報告預測，本次 IMF 秋季報告之重點數據改變為：

對台灣今年 GDP 成長預期下修 0.5 個百分點至 2.0%、明年 GDP 成長預期下修 0.6 個百分點至 1.9%。

(註：因 IMF 此前的 7 月夏季報告並未針對台灣、南韓等新興亞洲分別公布預測值，7 月報告僅針對全球主要國家作預測更新，故台灣對比只能參考 4 月份春季報告之預估，並無 7 月份數據。)

IMF 秋季報告對全球主要經濟體之 GDP 預測 圖片：IMF

IMF 秋季報告對亞洲主要經濟體之 GDP 預測 圖片：IMF

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 在本次秋季報告中表示，全球經濟放緩主因為製造業活動和貿易惡化，而更高的關稅與貿易政策不確定性，正廣泛打擊企業的投資積極度，也抑制了各界對資本財之需求。

Gita Gopinath 並指出，全球汽車產業也在萎縮，但這主要是一系列因素所導致，例如歐元區新尾氣排放標準，以及中國經濟放緩之因素，而上述原因也使得 2019 年上半年全球貿易增速放緩至 1.0%，創下 2012 年來的最弱水平。

藍：全球工業產出 紅：全球貿易量 黃：全球製造業 PMI 新訂單指數 圖片：IMF

而針對美國經濟展望，IMF 表示，2017 年川普的減稅政策刺激效果正在消退，但近期的兩年預算計劃有抵銷部分負面效應，今年上半年美國在製造業放緩的背景下，消費、就業仍然強勁，使得美國經濟上半年仍能保持經濟動能，但下半年美國服務業也開始出現走弱的初步跡象。

對比此前 7 月的夏季報告，IMF 是再次下調了今年美國的 GDP 預期，但是卻上修了明年的美國 GDP 預期，IMF 對此表示，主要是因為美中關稅戰造成之影響已令企業投資大舉縮手，正導致美國目前的生產力減弱，故調降今年 GDP 預期。

而之所以調升明年的美國 GDP 預期，IMF 指出，主要是因為聯準會 (Fed) 降息政策將逐漸發酵，部分抵銷了景氣低迷之壓力，但值得注意的是，雖然 IMF 對比 7 月夏季報告來說，是上修了 2020 年的美國 GDP 預測值，但是若對比更早之前 4 月份的春季報告，IMF 則是下修了 2020 年美國 GDP 預測值 0.3 個百分點至 2.1%。