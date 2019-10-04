川普麻煩大了？公然呼籲中國調查競爭對手拜登

美國總統川普遭彈劾案風波持續延燒，週四 (3 日) 川普公然呼籲中國政府調查競爭對手拜登 (Joe Biden)。美國各政壇人士對此痛批，川普此舉明顯違背就職誓言，不但觸法還有道德瑕疵。

美國總統川普正接受美國眾議院進行彈劾調查，主因大量民主黨議員譴責川普濫用職權，涉嫌施壓烏克蘭總統調查競爭對手拜登之子。儘管如此，川普還加倍呼籲烏克蘭政府對拜登和他的兒子展開調查。

川普週四接受外媒採訪時表示：「烏克蘭總統應該調查拜登一家，同樣的中國應該開始對拜登人進行調查，因為拜登在中國發生的事情跟烏克蘭一樣糟糕。」

川普抨擊拜登與中國的關係，他表示：「這大概可以解釋為何中國過去幾年一直在剝削美國，因為他們都跟拜登這種人交涉。」

川普補充道：「我 "沒有" 要求中國國家主席習近平這樣做，但肯定是我們應該開始考慮的事情。」

川普週四還引用「川普戰情室 (Trump War Room)」推文，該內容寫道：「根據 NBC 新聞報導，拜登時任美國副總統期間，在 2013 年中國行時會見了一位中國銀行家，還試圖成立私募股權基金。就在 10 天前，中國有關部門才頒發了該基金的營業執照。」

各方抨擊

拜登競選團隊回擊，川普正用謊言掩蓋真相，將自我至於國家之上。

美國前北約大使尼 Nicholas Burns 也痛批，川普呼籲世界上最大的競爭對手之一中國政權對他的政治對手進行調查，這樣做是錯誤的。這在法律和道德上都是錯誤的。

眾議院情報委員會主席謝安達 (Adam Schiff) 表示，川普要求中國調查前副總統拜登，這就違背就職誓言。

謝安達表示，美國總統鼓勵外國政府再次干預，透過調查對手來幫助其競選活動，根本違背當初總統就職誓言的，這危及我們的選舉，危及我們的國家安全，他應該受到全體官員譴責，無論是民主黨人還是共和黨人。