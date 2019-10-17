歐盟祭18年來罕見命令 終止博通與六家業者的排他協議

反壟斷爭議再起！歐盟執行委員會 (European Commission) 週三 (16 日) 勒令博通終止與六家業者排他協議，拖累博通 (AVGO-US) 週三下跌 0.63% 至每股 288.48 美元。

博通 (AVGO-US) 週三下跌 0.63% 至每股 288.48 美元。(圖片：investing)

歐盟執行委員會今年 6 月對博通展開深入的反壟斷調查，作為調查的一部份，該委員會週三特別頒布 18 年來首見的「臨時限制措施 (interim measures)」，下令博通終止與六家電視機上盒及寬頻數據機製造商簽訂的排他條款，為期三年，或靜待歐盟調查結束。

歐盟執行委員會解釋，頒布臨時限制措施是考量，博通的部分業務可能對競爭造成嚴重而無法彌補的損害。

歐盟競爭主管 Margrethe Vestager 在聲明中提到：「我們有充分的證據，顯示博通正在從事反壟斷行為。我們不能讓這種情況發生，否則歐洲客戶和消費者將面臨更高的價格、更有限的選擇和創新。因此，我們命令博通立即停止其行為。」

博通發言人 Khanh Lam 回應：「針對博通與客戶的合約，歐盟執行委員會認為是排他性引起的，除了有爭議的條款外，其他仍然有效，我們打算持續支援相關客戶。」

Khanh Lam 補充道：「該公司打算向歐盟法院提起上訴，同時遵守歐盟執行委員會的命令。」