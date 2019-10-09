日月光投控9月、Q3營收亮眼 同創成立來新高

日月光投控 (3711-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收達 411.42 億元，月增 2.75%，年增 4.75%，創投控成立以來單月新高；第 3 季受惠 iPhone 新機訂單拉貨推升下，合併營收 1175.57 億元，季增 29.6％，年增 9.25%，也同步改寫成立以來新猷；前 3 季累計營收 2971.6 億元，年增 75.2%。

日月光 9 月封測與材料營收 233.49 億元，月增 2%，年增 7.2%；第 3 季封測與材料營收 679.01 億元，季增 13.9%，年增 2.4%。

展望本季，法人看好，在蘋果 iPhone 新機拉貨推升下，第 4 季營收可望延續旺季動能，表現將優於第 3 季。

而日月光投控旗下日月光半導體與矽品合併案，將在 11 月屆滿中國商務部的一年觀察期，期滿後可望正式合併，外資看好，日月光與矽品合併效益可期，有助內部資源整合，且在 5G 對異質整合需求升溫下，日月光投控將受惠，紛紛喊買並上調目標價。

日月光半導體持續投入關燈工廠與智慧工廠建設，8 年前已投資 50 億元，並在 5 年前成功回收建置成本，今年底前將有 9 座關燈工廠，明年更可達到 15 座，屆時關燈工廠覆蓋率，將占高雄廠區總坪數的 25%，但由於目前仍以高階製程工廠為主，2 年後將全面導入中低階製程工廠。