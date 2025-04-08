〈美對等關稅〉墨西哥將斥百億美元打造半導體供應鏈 目標2030年攻上全球前10大經濟體

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 18:04

‌



2025 年隨著川普上台以來，美國的關稅政策造成全球經濟與供應鏈的不確定性，墨西哥作為首當其衝的國家之一，總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 推出了最新的經濟政策，其中包括斥百億美金打造本土半導體產業鏈，使產能倍 增，並計畫每年吸引 1,000 億美元的外資， 2030 年由當前的全球第十二大經濟體晉升至前十大經濟體。

墨西哥本輪經濟刺激政策包含：

‌



1. 鼓勵特定產業固定資產投資：於 2025 到 2030 年間，針對在墨西哥的固定資產投資，可將投資成本的 35% 到 91% 直接於稅務申報時提列折舊減少課稅所得，不同產業間比率差異較大，其中重點發展產業包含半導體、電動車以及航太產業，可加速折舊比例皆在 70% 以上

2. 鼓勵員工訓練與研發活動：員工訓練計劃和研發所產生的費用，稅上可以額外增加 25% 作為費用扣抵。

3. 行政流程改善：制定 IMMEX4.0(加工出口計畫)，大幅簡化申請手續，並減少投資相關的行政審核流程並改善效率，如提供單一窗口整合跨政府部門流程，目標減少 50% 的投資申請審核時程。

4. 中小企業輔導：設立中小企業基金，由墨西哥央行 (Banco de Mexico)、墨國銀行協會及聯邦政府簽署協議，協助中小企業以 3.5% 貸款利率取得融資服務。

5. 擴大電力基礎設施投資：於 2025 到 2030 年間，墨西哥政府預計與民間合作投資電力基建 360 億美元，計畫提升總發電量 29,074 兆瓦，並將再生能源佔總發電量比例提升到 38%。

6. 半導體國產化：政府投資設立 IC 設計中心，並投資 100 億美元在封測產業，預計在 2030 年建立境內半導體產業鏈，減少 10% 對進口半導體元件的依賴，並使國產半導體的產值成長一倍。

上述經濟政策有較強的產業指向性，除了傳統製造業如紡織、製鞋與一般消費品以外，更強調能源以及其他高附加價值的製造業如電力、半導體、汽車製造以及製藥等。

值得注意的是，除了鼓勵特定產業發展以外，墨西哥政府同時強調要在其經濟發展中強化本國的整體產業鏈，減少對中國大陸以及其他亞洲進口的依賴，並增加北美貿易圈的整合，表明墨西哥在政策上追求與美國更緊密的經濟合作。

資誠北美與墨西哥商務服務會計師蔡怡歆表示，由於該產業政策還在執行初期階段，暫無較明確的執行細節或是政策成果，若能按照墨西哥政府的計畫執行，可以強化其在美墨加協定中扮演的角色，結合地理位置優勢，在與中國大陸、東協以及印度等亞洲主要製造國的競爭中更具優勢，提升墨西哥在全球的經濟排名。