潤寅詐貸案 金管會完成金檢14家銀行 初步認定多家缺失

今年 7 月初爆發潤寅涉嫌向 14 家銀行詐貸 84 億元，金管會主委顧立雄今 (9) 日釋出此案最新進度，他表示，金管會已針對 14 家銀行完成專案金檢，初步發現多家銀行在作業上有缺失，同時也要求銀行公會需檢討修改自律規範，避免類似案件再度發生。

老牌貿易商潤寅實業以虛假應收帳款詐貸，檢調調查指出，潤寅實業在中國設立多家紙上公司，再製造假交易和複雜的轉投資來騙 14 家銀行，分別為王道銀行、台灣企銀、元大銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫等銀行，共詐貸 84 億萬元。目前負責人夫婦已經逃到海外，檢調昨天也聲押禁見多位被告。

針對此案，金管會檢查局長王儷娟表示，最初是王道銀行跟星展銀行最早發現潤寅公司有繳息不正常的狀況，事件才爆發。

顧立雄則表示，目前金管會已對 14 家銀行完成專案金檢，有關於潤寅案進展分為兩部分，第一是專案檢查報告，就各銀行的檢查報告來看難免有作業風險上的疏失：第二部分是請銀行公會從自律規範中要再加強，例如：應收帳款融資、發票確認機制等。

銀行局進一步指出，銀行公會在今年 10 月 1 日已函報金管會有關應收帳款融資業務的強化措施，主要有三大重點：

第一，銀行應掌握賣方產銷情形、程序與對象，強化照會作業確認買方知悉；審查運送單據以查證交易真實性；向聯徵中心查詢該筆發票有無重複融資；控管集團風險等徵、授信強化措施。

第二，注意貸放資金流向及還款來源是否異常；發票等交易單據有無異常銷貨退回或折讓；注意應收帳款與銷售額是否相當等貸後作業強化措施。

第三，存款部門及授信部門應建立同步通報機制。