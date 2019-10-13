〈鉅亨看世界〉中國車市真衰退了嗎？

中國新車市場持續放緩，根據中國汽車工業協會統計，2018 年的中國新車銷售較上年度減少 2.8% 至 2808 萬輛，出現 28 年來的首度減少。特別是市占超過 8 成的一般乘用車的衰退顯著，減少了 4.1%。而中國的汽車市場到底發生了什麼事情？

從總體經濟來看，由於中國在 2017 年的減稅措施，造成當時民眾搶購汽車。還有美中貿易戰的影響，造成經濟發展前景不明，都是一般的主流看法。

但是在個體經濟方面，則又有不同的解讀方式，如 2019 上半年，中國的新車銷售較去年同期減少 12.4%，然而本田卻逆勢增加 22.4%，豐田也增加了 12.2%，日本車仍在當地受到支持，而這樣的現象，就無法從總體經濟面來作解釋。

日產在中國市場的暢銷車軒逸 Sylphy (圖片：AFP)

由於日本車的妥善率佳，在中古市場極受歡迎，也因而造成日本車的銷量情況維持著穩定表現。但也由於中古車的市場擴張，造成了新車市場的萎縮。

根據統計，中國在 2018 年的中古車銷售，年增 11.5% 達到 1382 萬輛。若將中國的新車與中古車銷售量合併計算，則為年增 1.5% 的 4190 萬輛。

中國從 2015 年開始，中古車市場就逐年擴大。當年的中古車銷售一口氣年增 55.6%，而在那之後的中古車市場，成長幅度更超越了新車市場。到了 2018 年時，在中國可說是每 3 人當中，就有 1 人選擇購買中古車。

過去中國在 2010 年前後，由於中古車的購車糾紛不斷，造成多數消費者選購新車。然而近年由於科技進步，有許多中古車的銷售平台讓資訊公開透明化，以往對於中古車的不良觀感已不復存。

像是軟銀願景基金決定投資 15 億美元的中古車交易平台，「瓜子二手車」就是其中代表。該業者對車輛進行 259 項檢查，並利用 AI 人工智慧來進行數據分析。加上購入後 30 天內可以退車，還有 2 年保證都提升了消費者對中古車企業的信賴。

而除了瓜子之外，中國的汽車電商市場還有「優信」、「人人車」，還有「大搜車」等服務平台，在競爭上相當激烈。加上中國政府對於中古車的種種嚴格限制鬆綁，今年在北京、上海，還有廣東等部分都市也都對中古車的出口作出解禁。過去汽車無法在登記處之外的都市脫手，而未來有可能全面解除相關禁令，中古車市場也將會更加活絡。

在中國平行輸入市場極受歡迎的豐田 Land Cruiser (圖片：AFP)

此外，中國在 2015 年解除了汽車的平行輸入，由於車價較一般代理商便宜不少，因此也受到許多的消費者歡迎。在中國 2018 年的平行輸入車市場，規模達到近 14 萬輛，而最便宜的車款也需花費 40 ~ 50 萬人民幣，從整體金額來看也是不可小覷。