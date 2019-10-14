【馮冠華專欄】風險胃納上升，恒指上望27000點

﻿﻿10 月 14 日推介 - 騰訊（700）、萬州（288）及石藥（1093）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五高開高走，指數高開 279 點後，最多曾上升約 686 點，高見 26393 點，最終以 26308 點收盤，上升 601 點。成交金額亦上升至 986 億。港股通南下淨流入達 11.5 億，北上淨流入金額則為人民幣 37.2 億。藍籌 48 升 2 跌。



板塊方面，內房、內銀、內險、券商、本地地產、石油相關及物管股表現突出。做空方面，佔大市成交回升至 14.5%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 30:70。重貨區方面，熊證在 26400-26449 （另一較小的重貨區在 26900-26999），牛證在 25500-25549。恆指期貨夜市收報 26608 點，上升 198 點，高水 300 點。港股 ADR 上升 138 點，相等於恆指 26446 點。

簡評：在憧憬中美談判取得突破，以及英國脫歐有曙光之下，恆指上週五以接近千億成交，升穿了熊證重貨區的 26200-26249，走勢上甚為討好，多個板塊升勢也強勁。



藍籌方面，除了兩隻醫藥股受政策消息影響而下跌外，其餘 48 隻均向上，且重磅股走勢甚為亮麗，風險胃納明顯有所上升。反而，一些近日被追捧的公司，卻有先高後低及獲利回吐的走勢（如美團（3690）、平安好醫生（1833）及魯大師（3601）等等），不排除是市況好轉而引發輪換所至。其他指標如滬港通南北流、A 股走勢、牛熊證最新街貨分布及人民幣價格均屬正面；另外，沽空比率雖然有所上升，但仍處近日一貫的水平而已。

來到重頭戲，即川普口中的中美首階段協議（見點 2。總統大人不是說不需要局部協議嗎？商人治國，談判技倆大不同了）。無可否認，這打破了過去一年中美談判拉鋸、相持不下的僵局，給市場的訊息也屬正面，特別是迫於眉睫的十月十五日增加關稅得以暫緩。由於正式文件尚在草擬，存在變數仍多，川普會否又出爾反爾，相信是投資者最摸不清的，亦難怪看到一些分析指出，不要對這首階段協議存有太大的冀望。

對此，筆者不太認同，也覺得投資人不用太擔憂；時間一向不是川普在貿戰上的朋友，再加上通烏門、華為願意出售 5G 技術等事件，川普討價還價的空間越來越少，亦急於挽回民意，再節外生枝的代價實在太大了。筆者一向深信人民幣的走勢是最佳的貿戰測計儀，短線投資者切記盯牢這指標。



中國方面，首階段協議中提及的，包括加大農產品購買、開放金融市場以至人民幣匯率的共識，筆者認為應沒有觸及國家的底線，相信習總亦會開綠燈，五月時發生的「中方推翻已談好的協議」機會應不大。

貿戰降溫，加上美聯準會重新買債，筆者估計環球市場應有小陽春。港股相對落後，26400-26449 的熊證或會在開市已壽終正寢，短期上升目標，應以 27000 點較為適合。筆者亦估計可提供炒作的板塊應不少。從過往經驗，出口及手機設備股必是貿戰降温受惠板塊，瑞聲（2018）、舜宇（2382）、丘鈦（1478）、萬州（288）、申州（2313）及創科（669）等均可留意。此外，航運及人民幣升值受惠板塊（如航空、紙業、內房及澳門愽彩）也應不愁寂寞。之前因制裁而重挫的中遠海能（1138）也有憧憬空間。



至於金融改革開放，這是中方的長期目標，筆者不認為會帶來惡性競爭，反而更有機會製造收購合併的可能。另外，一衆權重的大籃籌，如騰訊（700）、滙豐（5）、平保（2318）、友邦（1299）、港交所（388）及內銀也有機會熱炒一轉。上週五逆市下跌的石藥（1093）（見點 5）及中生制藥（1177）看似有點錯殺。

最後，香港的社運活動在過去的週未仍然激烈。目測人數確實如川普所言（見點 3）的少了，但暴力有升級現象。示威者主動襲擊警察事件明顯增加，今天晚上又再有集會活動，本星期三的施政報告更可能是示威者狙擊目標。筆者不是川普的擁護者，但也真心希望如他的推測，示威會自行平息！這句話，筆者的另一看法是，人權法縱使得到參眾兩院通過，川普自己也不會通過的。

2）川普在週六早上表示，美中已達成實質性的首階段協議；又指第二階段磋商幾會立即展開，現時非常接近結束貿易戰。他表示，將會與中國國家主席習近平舉行正式簽署儀式，可能會在下月智利舉行的亞太經合組織會談期間簽署。川普補充說，不認為協議在未來幾個星期內會破裂，但亦存在這個可能。

川普與劉鶴見面時表示，中美在知識產權、金融服務及大規模農產品採購方面達成協議，中國同意購買 400 億至 500 億美元的美國農產品，結構性農業問題得到解決；中美亦就滙率和外滙問題達成一致。



川普表示，在第一階段協議簽署後，將開始第二階段的談判，可能還會有第三階段。另外，財長姆欽宣布，華府將暫緩原定本月 15 日向中國貨加徵關稅的計劃。此外，未來美方會考慮是否取消 8 月時宣布、將中國列為滙率操縱國的决定。（經濟日報）

3）川普也在週六再度就香港事件表態，指中國已在香港問題上取得重大進展，又稱自己一直有留意事態發展，認為對比起幾個月前，香港示威人數已開始減少。他表示，相信今次貿易協議有助港人看港局勢，對香港來說是非常正面的事，更稱：「我認為（示威）會自行平息」。（香港 01）

4）美國聯準會表示將從 10 月 15 日開始，每月購買 600 億美元國債，以擴大資產負債表，維持儲備餘額長期充足，行動至少持續至明年第二季度，未來有可能改變購買的速度及債券品種的期限。儲局周五聲明強調，行動純粹是支持利率政策有效實施的技術性手段，不代表貨幣立場改變，亦不代表恢復量化寬鬆。（經濟日報）

5）美股上週五市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 320 點或 1.21%，標指和納指則分別上升 1.09% 及 1.34%。十年期債息報 1.734%，美滙指數在 98.33，紐約期油最新報 54.91 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：舜宇光學（2382） 公布 9 月出貨量，手機鏡頭出貨 1.45 億件，按年增長 43.9%，按月增長 9.2%，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升。手機攝像模組出貨量有 4,836.6 萬件，按年微升 1%，按月跌 13.8%。

長城汽車（2333）公布 9 月銷售及產量數據，公司共銷售約 10 萬輛車較去年同期升 15.3%；產量方面，公司於 9 月份生產約約 10 萬輛車，較去年同期增 19.2%。公司首 9 個月合共出售 72.4 萬輛車按年增 7%；首 9 個月的產量按年增 7.8% 至 72.6 萬輛車。

石藥（01093）的核心產品，治中風藥「恩必普」被納入浙江省藥物監控名單目錄，拖累股價週五下挫 6.1%。石藥主席蔡東晨在分析員電話會議確認此事，但認為對集團影響是微乎其微，他引述中國藥學會 (CPA) 數據，截至今年首 7 個月，浙江省 (院內) 銷售僅佔石藥整體約 1.9%，集團將向相關協會及醫院積極申訴，證明「恩必普」具臨床必需價值；至於目前尚有 14 個省仍未公布目錄，石藥將與其密切溝通，嚴防同類事情不會再現。



石藥執董王振國認為，市場放大了影響，目前只有一個省將石藥產品納入目錄，據他了解，浙江省未曾召開過專家會議，便將銷售額首 11 名的產品納入目錄，認為當局不了解其產品的臨床價值，僅僅是怕出現濫用或銷售過份集中，而石藥亦應作出更充分溝通。

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